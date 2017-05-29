Главные новости
В миреРакета КНДР пролетела 450 км и упала в исключительной морской экономической зоне ЯпонииКультура"Нелюбовь" Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваляСпорт"Зенит" уволил главного тренера Мирчу Луческу
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского "Айви Банка"

Лицензия отозвана также у небанковской кредитной организации "ИР-Кредит"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Айви Банка (Москва), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 29 мая.

"Бизнес-модель Айви банка носила выраженный кэптивный характер и в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации", - говорится в сообщении регулятора.

Совершенные банком сделки и операции привели к возникновению в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности и создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Отмечается, что ЦБ неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения.

Осуществляемые руководством и собственниками кредитной организации мероприятия по нормализации ее деятельности признаны надзорным органом неэффективными и недостаточными. В соответствии с приказом Банка России, в Айви банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Айви банк - участник системы страхования вкладов.

По данным Банка России, на 1 мая текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 432-е место в банковской системе РФ.

НКО "ИР-кредит"

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление банковских операций небанковской кредитной организации "ИР-Кредит" (Москва), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия аннулирована 29 мая.

Лицензия аннулирована в связи с решением кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации. Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, говорится в сообщении регулятора.

В "Ир-Кредите" будет назначена ликвидационная комиссия.

По данным Банка России, на 1 мая текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 560-е место в банковской системе РФ.

Теги: ЦБ РФ, Айви Банк
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Дефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году превысит $400 трлнДефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году превысит $400 трлн
Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форумаПодробнее
Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2016 год в 6 рублей на акциюАкционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2016 год в 6 рублей на акцию
Банк направит на дивиденды около 135 млрд рублей, или порядка 25% от годовой прибыли по МСФОПодробнее
Глава Минтруда рассказал о планах повышения МРОТГлава Минтруда рассказал о планах повышения МРОТ
На 100% поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума предлагается к 1 января 2019 годаПодробнее
В АФК "Система" удивились новой сумме требований по иску "Роснефти"В АФК "Система" удивились новой сумме требований по иску "Роснефти"
В холдинге заявили, что требования не имеют под собой "ни правовой, ни экономической основы"Подробнее
Члены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычиЧлены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи
Согласовано продление на 9 месяцев - до 31 марта 2018 годаПодробнее
Расходы россиян за границей в январе-марте 2017 года выросли на 40%Расходы россиян за границей в январе-марте 2017 года выросли на 40%
Средняя сумма, потраченная российским туристом за границей, достигла 1 тыс. евроПодробнее
ВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 годаВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 года
Тем временем правительство ожидает роста реальных доходов населения на 1,0% в 2017 годуПодробнее
Сбербанк улучшил прогноз курса рубля на 2017 годСбербанк улучшил прогноз курса рубля на 2017 год
В банке ожидают, что на фоне подорожавшей нефти в 2017 году рубль укрепится до 58,2 руб./$1 против прогнозировавшихся ранее 64 руб./$1Подробнее
Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи на 9 месяцевКомитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи на 9 месяцев
Комитет состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также России и ОманаПодробнее
"Роснефть" не исключила новых исков к "Системе""Роснефть" не исключила новых исков к "Системе"
Ранее НК решила увеличить требования по уже заявленному иску к "Системе" до 170 млрд рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: сказочник7 фото
27 мая
Профессия: сказочник
Фотохроника 26 мая5 фото
26 мая
Фотохроника 26 мая
Лучшие фото недели10 фото
26 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРакета КНДР пролетела 450 км и упала в исключительной морской экономической зоне ЯпонииКультура"Нелюбовь" Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваляСпорт"Зенит" уволил главного тренера Мирчу ЛуческуМоскваОколо трех тысяч человек собрались на шествие на юго-западе Москвы
Навальный подал заявку на проведение шествия и митинга в центре Москвы 12 июня
На портале "Автокод" появилась схема обжалования штрафов за парковку
"Вымпелком" приостановил переговоры по продаже сотовых вышек
Экс-полицейский в Свердловской области получил два года колонии за мошенничество
ЦБ отозвал лицензию у петрозаводского РИТЦ Банка
ЦБ отозвал лицензию у московского "Айви Банка"
Цена нефти Brent снизилась до $52 за баррель на фоне низкой активности
В "Роскосмосе" оценили стоимость стартового комплекса для "Ангары"
На трассе в Новосибирской области загорелись несколько автомобилей и кафе
Тела трех молодых людей найдены под мостом на юге Москвы
Минэнерго сообщило о масштабной энергоаварии в Сибири
Что случилось этой ночью: понедельник, 29 мая
Томские геологи нашли в Хакасии меняющее свой состав озеро-хамелеон
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи