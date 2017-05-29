ЦБ отозвал лицензию у московского "Айви Банка"

Лицензия отозвана также у небанковской кредитной организации "ИР-Кредит"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Айви Банка (Москва), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 29 мая.

"Бизнес-модель Айви банка носила выраженный кэптивный характер и в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации", - говорится в сообщении регулятора.

Совершенные банком сделки и операции привели к возникновению в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности и создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Отмечается, что ЦБ неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения.

Осуществляемые руководством и собственниками кредитной организации мероприятия по нормализации ее деятельности признаны надзорным органом неэффективными и недостаточными. В соответствии с приказом Банка России, в Айви банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Айви банк - участник системы страхования вкладов.

По данным Банка России, на 1 мая текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 432-е место в банковской системе РФ.

НКО "ИР-кредит"

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление банковских операций небанковской кредитной организации "ИР-Кредит" (Москва), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия аннулирована 29 мая.

Лицензия аннулирована в связи с решением кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации. Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, говорится в сообщении регулятора.

В "Ир-Кредите" будет назначена ликвидационная комиссия.

По данным Банка России, на 1 мая текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 560-е место в банковской системе РФ.