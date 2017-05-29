ЦБ отозвал лицензию у петрозаводского РИТЦ Банка

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного коммерческого банка развития инвестиций и технологий Центр" (РИТЦ Банк, Петрозаводск), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 29 мая.

"Вследствие возникновения острого дефицита ликвидности РИТЦ банк утратил способность выполнять свои обязательства перед кредиторами и фактически прекратил операционное обслуживание клиентов. При этом в действиях руководства и собственников кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов, в результате чего банк полностью утратил капитал", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что ЦБ неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на осуществление отдельных операций.

Банк России принял решение отозвать лицензию, поскольку значение всех нормативов достаточности капитала банка стало ниже 2%, размер собственных средств - ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации. Кроме того, РИТЦ банк был неспособен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ "О Банке России".

В соответствии с приказом Банка России, в РИТЦ банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

РИТЦ банк не является участником системы страхования вкладов.

РИТЦ банк по итогам I квартала 2017 года занял 538-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 мая текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 555-е место в банковской системе РФ.