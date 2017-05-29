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Экономика

"Вымпелком" приостановил переговоры по продаже сотовых вышек

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" приостановило переговоры по продаже сотовой инфраструктуры, в краткосрочной перспективе компания не планирует продажу актива. Об этом заявил глава оператора Шелль Мартин Йонсен в интервью газете "Ведомости.

"Мы не будем продавать активы просто потому что это модно. С моей точки зрения, у нас сейчас все правильно структурировано. В краткосрочной перспективе не вижу никаких причин это менять", - заявил он.

Глава "Вымпелкома" отметил, что на сегодняшний день "фантастических" предложений относительно покупки актива не поступало. "Если кто-то сделает нам хорошее предложение - будь то вышки или про управление сетью - я скажу да. Но это предложение должно быть по-настоящему интересным", - добавил глава оператора.

В то же время топ-менеджер заявил, что компания никогда не подтверждала, что будет продавать башни. "Все это лишь рыночные спекуляции, я полагаю", - отметил он.

В январе источники "Интерфакса" сообщали, что "Вымпелком" договорился о продаже около 13 тыс. своих вышек инфраструктурной компании "Русские башни".

Ожидалось, что сумма сделки составит порядка $700 млн, а закрыть ее планировали во II квартале 2017 года. О подписании соглашения должно было быть объявлено в I квартале, отмечал источник.

"Вымпелком" объявил тендер по продаже около 10 тыс. своих вышек в конце 2015 года. Компания официально не озвучивала сумму, которую хотела бы получить за актив. Заявки претендентов содержали примерно одинаковое ценовое предложение - около $0,5 млрд, сообщали ранее источники "Интерфакса".

Однако два из них утверждали, что оператор хочет получить за свои башни примерно $1 млрд. Консультант одного из претендентов на покупку говорил, что "Вымпелкому" было предложено либо улучшить финансовую модель проекта, либо снизить цену за актив. Окончательная стоимость выставленной на продажу инфраструктуры была определена в результате процедуры due dilligence, в ходе которой оценивается техническое состояние башен, потенциал загруженности сооружений арендаторами и земельно-правовой статус активов.

Ранее среди претендентов на актив "Вымпелкома" источники, помимо "Русских башен", называли инфраструктурные компании "Вертикаль" и "Линк Девелопмент" (работают в Москве и на Северо-Западе, соответственно) и Российский фонд прямых инвестиций с партнерами. Кроме того, башнями "Вымпелкома" интересовался японский фонд Mitsui. Переговоры с российскими участниками конкурса для вхождения в сделку также вели китайские Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и CEE Equity Partners.

Закрытие сделки по продаже башен "Вымпелкома" затягивалось - в мае оператор заявлял, что собирался продать актив до конца 2016 года. Но уже в августе 2016 года CEO материнского холдинга VEON (ранее Vimpelcom) Жан Ив Шарлье говорил аналитикам, что в этот срок инфраструктура не будет продана.

Монетизация башенной инфраструктуры является частью стратегии VEON по трансформации, одна из целей которой - превращение компании из традиционного телеком-оператора в digital-провайдера. По словам CEO холдинга, VEON не стремится быстро продать башенные активы, основные задачи в сделках - это максимизация денежной выгоды и поиск надежных партнеров.

Ожидалось, что "Вымпелком" станет первым российским оператором, который продаст свои башни. Башенные активы компании будут выделены в специальную "дочку" - АО "Национальная башенная компания" (НБК). Сделка во многом определит дальнейшую судьбу операторской инфраструктуры для размещения оборудования, поскольку будет впервые определена стоимость актива. Сейчас большинство башен для размещения оборудования принадлежит именно операторам связи.

Теги: Вымпелком
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