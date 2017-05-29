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Экономика

Правительство РФ собралось изменить правила субсидий автоэкспорта

Предлагается поднять субсидии для промсборщиков до 60%, при высокой локализации производства они смогут рассчитывать на 80%, пишет "Ъ"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ может внести правки в правила предоставления 11,8 млрд руб. транспортных субсидий для экспортеров автомобилей. Об этом пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одном из автоконцернов.

По нынешним правилам, минимальная поддержка на 20% транспортных затрат дается автоконцернам, наладившим промсборку в России и сделавшим заметные инвестиции, а максимальная, на 80%, - отечественным компаниям или владельцам специнвестконтрактов, которые только планируют инвестировать в РФ. Сейчас предложено поднять субсидии для промсборщиков до 60%, причем при высокой локализации производства они смогут рассчитывать и на 80%.

Постановление правительства №496 от 26 апреля вводит три уровня льгот в зависимости от происхождения и условий производства продукции. Так, государство компенсирует 80% затрат на транспорт, если у компании есть подтверждение производства продукции (выдает Минпромторг при доказательствах выполнения определенных технологических операций в РФ) или специальный инвестконтракт (СПИК, есть у Mazda Sollers и Daimler). Если у компании есть сертификат о происхождении товара на партию (с 1 января 2018 года), компенсируется 60% затрат, и 20% - если она участвует в соглашениях о промсборке в РФ. В 2016 году участники промсборки могли претендовать на компенсацию 80% затрат.

В бюджете на 2017 год и 2018-2019 годы под экспортные субсидии заложено 11,8 млрд руб. По данным Российского экспортного центра, в первом квартале экспорт легковых машин вырос на 28%, до 18,4 тыс. штук, грузовиков - на 14%, до 2,9 тыс. штук, автобусов и спецтранспорта - до 666 штук с 595 машин.

По словам источника газеты, постановление №496 вышло без достаточного согласования с профильными ведомствами, и в мае в правительстве стали работать над новой редакцией.

Теперь предлагается только два вида льгот - 60% и 80%. Затраты в размере 80% будут компенсироваться владельцам СПИКов, а также на определенные модели с локализацией выше 50%, на которые концерны должны получить сертификат о происхождении товара на партию (СТ-1). Источник издания подчеркивает, что это условия для автопрома, для иных отраслей предлагаются другие правила. Затраты в размере 60% компенсируют владельцам промсборки, которая соответствует условиям постановления №719 (вводит перечень технологических операций, выполнение которых дает право продукции считаться российской). По словам собеседника, последнее условие позволяет не допустить к получению субсидий, например, китайские автоконцерны с крупноузловой сборкой.

Исходя из обеих редакций постановления, получается, что Минпромторг на фоне переизбытка сборочных мощностей и дефицита спроса на автомобили в РФ дает меньшие субсидии тем, кто уже построил здесь заводы и вложил значительные средства. По мнению одного из участников рынка, министерство таким образом стимулирует концерны с подходящими к концу соглашениями о промсборке к заключению СПИКов. Сейчас, пишет газета, между ведомствами идет борьба: Минэкономразвития готовит свою версию "третьей промсборки", а Минпромторг настаивает, что новый режим привлечения инвесторов в автопром надо реализовать с помощью СПИКов.

В Минпромторге изданию заявили, что главная задача изменений - "ликвидация возможности спекуляций по получению субсидий за счет конкретизации коэффициентов и формулирования четких требований к предприятиям" (прежде всего по уровню локализации). Кроме того, увеличены срок и период субсидирования: теперь можно обратиться за субсидией за 2016 год не только в этом году, но и в последующие. В Минэкономразвития сообщили, что новую версию постановления правительства готовит Минпромторг, отметив, что согласовали документ.

По словам нескольких собеседников газеты в автоконцернах, заявки на субсидии по новым правилам никто из компаний еще не подавал. "Когда новые правки примут, тоже непонятно", - говорят в одной из компаний. Источник в другом концерне подтвердил, что постановление пересматривают, но "изложенная схема - это один из обсуждаемых вариантов: хотели убрать коэффициент 0,2 и сделать только 0,8 и 0,6 без привязки к годам, введя критерий по наличию соглашения по промсборке". Впрочем, помимо этого было еще несколько вариантов градации скидок, рассказывает он, "на обсуждении с производителями ни о чем не договорились, сейчас ждут, какую схему примут в Минпромторге и передадут на утверждение в правительство".

Теги: РФ
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