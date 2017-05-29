Рынок акций открылся ростом индексов и резким падением "Башнефти"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips и индексов на фоне стабилизации мировых фондовых площадок и нефти, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,6%, но обвалились акции "Башнефти" на новостях о дивидендах.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1936,04 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1079,46 пункта (+0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар подрос до 56,72 рубля (+0,22 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Мечела" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Северстали" (+0,5%), "Сургутенфтегаза" (+0,4%), "Транснефти" (+0,5%).

Упали акции "Башнефти" (-5,1% и -12,2% "префы"), "Россетей" (-2,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%).

Совет директоров "Башнефти" 25 мая принял решение рекомендовать акционерам по итогам 2016 года выплатить дивиденды только на привилегированные акции на общую сумму всего 3 млн рублей, в то время как по итогам 2015 года на суммарные дивидендные выплаты компания направила 29 млрд руб. Кроме того, совет директоров также принял решение по итогам работы в январе-сентябре рассмотреть вопрос о промежуточных дивидендах за 9 месяцев.

Индексы в США в пятницу умеренно подросли, S&P 500 и Nasdaq достигли очередных рекордов по итогам торгов (рост обоих индексов был отмечен седьмую сессию подряд) при невысокой активности торгов перед длительными выходными (29 мая рынки США закрыты в связи с празднованием Дня памяти).

В Азии в понедельник динамика индексов смешанная, инвесторы не обратили особого внимания на очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей, сообщает MarketWatch.