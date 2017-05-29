Главные новости
В миреРакета КНДР пролетела 450 км и упала в исключительной морской экономической зоне ЯпонииМоскваНавальный подал заявку на проведение шествия в центре Москвы 12 июняВ РоссииЭкс-глава Удмуртии признал вину в получении взяток
Экономика

Рынок акций открылся ростом индексов и резким падением "Башнефти"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips и индексов на фоне стабилизации мировых фондовых площадок и нефти, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,6%, но обвалились акции "Башнефти" на новостях о дивидендах.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1936,04 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1079,46 пункта (+0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар подрос до 56,72 рубля (+0,22 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Мечела" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Северстали" (+0,5%), "Сургутенфтегаза" (+0,4%), "Транснефти" (+0,5%).

Упали акции "Башнефти" (-5,1% и -12,2% "префы"), "Россетей" (-2,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%).

Совет директоров "Башнефти" 25 мая принял решение рекомендовать акционерам по итогам 2016 года выплатить дивиденды только на привилегированные акции на общую сумму всего 3 млн рублей, в то время как по итогам 2015 года на суммарные дивидендные выплаты компания направила 29 млрд руб. Кроме того, совет директоров также принял решение по итогам работы в январе-сентябре рассмотреть вопрос о промежуточных дивидендах за 9 месяцев.

Индексы в США в пятницу умеренно подросли, S&P 500 и Nasdaq достигли очередных рекордов по итогам торгов (рост обоих индексов был отмечен седьмую сессию подряд) при невысокой активности торгов перед длительными выходными (29 мая рынки США закрыты в связи с празднованием Дня памяти).

В Азии в понедельник динамика индексов смешанная, инвесторы не обратили особого внимания на очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей, сообщает MarketWatch.

Теги: Московская биржа
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Дефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году превысит $400 трлнДефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году превысит $400 трлн
Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форумаПодробнее
Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2016 год в 6 рублей на акциюАкционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2016 год в 6 рублей на акцию
Банк направит на дивиденды около 135 млрд рублей, или порядка 25% от годовой прибыли по МСФОПодробнее
Глава Минтруда рассказал о планах повышения МРОТГлава Минтруда рассказал о планах повышения МРОТ
На 100% поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума предлагается к 1 января 2019 годаПодробнее
В АФК "Система" удивились новой сумме требований по иску "Роснефти"В АФК "Система" удивились новой сумме требований по иску "Роснефти"
В холдинге заявили, что требования не имеют под собой "ни правовой, ни экономической основы"Подробнее
Члены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычиЧлены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи
Согласовано продление на 9 месяцев - до 31 марта 2018 годаПодробнее
Расходы россиян за границей в январе-марте 2017 года выросли на 40%Расходы россиян за границей в январе-марте 2017 года выросли на 40%
Средняя сумма, потраченная российским туристом за границей, достигла 1 тыс. евроПодробнее
ВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 годаВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 года
Тем временем правительство ожидает роста реальных доходов населения на 1,0% в 2017 годуПодробнее
Сбербанк улучшил прогноз курса рубля на 2017 годСбербанк улучшил прогноз курса рубля на 2017 год
В банке ожидают, что на фоне подорожавшей нефти в 2017 году рубль укрепится до 58,2 руб./$1 против прогнозировавшихся ранее 64 руб./$1Подробнее
Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи на 9 месяцевКомитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи на 9 месяцев
Комитет состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также России и ОманаПодробнее
"Роснефть" не исключила новых исков к "Системе""Роснефть" не исключила новых исков к "Системе"
Ранее НК решила увеличить требования по уже заявленному иску к "Системе" до 170 млрд рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: сказочник7 фото
27 мая
Профессия: сказочник
Фотохроника 26 мая5 фото
26 мая
Фотохроника 26 мая
Лучшие фото недели10 фото
26 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРакета КНДР пролетела 450 км и упала в исключительной морской экономической зоне ЯпонииМоскваНавальный подал заявку на проведение шествия в центре Москвы 12 июняВ РоссииЭкс-глава Удмуртии признал вину в получении взятокКультура"Нелюбовь" Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля
Канны под вопросом
Путин объявил в России Десятилетие детства
Патриарх Кирилл сравнил законы об однополых браках с фашистскими
Трамп заявил об абсолютном доверии своему советнику и зятю Кушнеру
В РПЦ заявили о дефиците духовного воспитания после сожжение креста у монастыря в Москве
Кудрин предрек ослабление рубля к концу года
MI-5 проведет расследование из-за игнорирования данных о манчестерском террористе
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на фоне стабильной нефти
Рынок акций открылся ростом индексов и резким падением "Башнефти"
"Ведомости" опубликовали опровержение статьи про Фридмана
Пассажиры British Airways третий день страдают от компьютерного сбоя
Радиолокационные станции РФ не сочли опасной ракету КНДР
Правительство РФ собралось изменить правила субсидий автоэкспорта
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Навальный подал заявку на проведение шествия и митинга в центре Москвы 12 июня
На портале "Автокод" появилась интерактивная схема обжалования штрафов за парковку
"Вымпелком" приостановил переговоры по продаже сотовых вышек
Экс-полицейский в Свердловской области получил два года колонии за мошенничество
ЦБ отозвал лицензию у петрозаводского РИТЦ Банка
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи