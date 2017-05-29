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Совет муфтиев России запретил мусульманам участвовать в финансовых пирамидах

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет улемов Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России сформулировал условия участия мусульман в тех или иных формах сетевого маркетинга.

Как отмечается в богословском заключении, которое приводит пресс-служба ДУМ РФ, сетевой маркетинг считается недозволенным с точки зрения ислама, когда это "или очевидная финансовая пирамида, или ее завуалированная форма", когда вознаграждение агенту выплачивается не с товарооборота, а за вовлечение новых агентов, или происходит обман относительно качества товара или его свойств.

Совет улемов также запретил участвовать в такой форме бизнеса в случаях, когда вносится плата за вход в сеть дистрибьюторов без приобретения товаров или услуг, а тот, кто пришел раньше в такую сеть, будет всегда получать больше, чем тот, кто присоединился к ней позже.

Давая определение сетевому маркетингу, богословы заявили, что он может рассматриваться как форма внемагазинной розничной торговли, как особый вид прямых (персональных) продаж, при которых дистрибьюторы фирмы-производителя самостоятельно устанавливают прямые контакты с потенциальными покупателями.

В документе сказано, что сетевой маркетинг не противоречит исламу в случаях, когда, в частности, продукт не относится к числу запрещенных шариатом, не содержит запретные или сомнительные элементы (в составе, упаковке и пр.), когда он направлен на удовлетворение реальной, а не мнимой, потребности людей и не стоит существенно дороже рыночных аналогов.

При этом характер отношений между участником системы (дистрибьютором) и материнской компанией должен быть четко определен и исключать неизвестность и неопределенность.

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