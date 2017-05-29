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Экономика

Суд взыскал с "Роснефти" 600 млн рублей долга за аренду офисов в бизнес-центре

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 18 мая удовлетворил два иска АО "Нордстар Тауэр" - операционной компании бизнес-центра Nordstar Tower - о взыскании с "Роснефти" около 600 млн рублей долга по аренде в здании бизнес-центра "Нордстар Тауэр", расположенном на Беговой улице в Москве. Так, суд решил взыскать с НК "Роснефть" $9,3 млн арендной платы по договору от 11 мая 2010 года за четвертый квартал 2016 года.

Как следует из материалов дела, 11 мая 2010 года ЗАО "ДС Инвест" (правопреемник - АО "Нордстар Тауэр", арендодатель) и ОАО "ТНК ВР Менеджмент" (правопреемник - ОАО "РН Менеджмент", арендатор) заключили договор аренды нежилых помещений общей площадью 37 тыс. 598,3 кв. м и парковку в составе 709 машиномест общей площадью 7 тыс. 683,1 кв. м. 18 ноября 2013 года все права и обязанности арендатора по договору перешли к "Роснефти" на срок до 21 марта 2026 года включительно.

Договором установлено, что стоимость услуг, выраженная в иностранной валюте, определяется в российских рублях по курсу ЦБ РФ. Таким образом, задолженность составляет 585,1 млн рублей. 18 мая суд удовлетворил еще один иск АО "Нордстар Тауэр" к НК "Роснефть" на 14,1 млн рублей по договору аренды от 25 августа 2014 года. В соответствии с договором арендодатель предоставляет во временное владение и пользование помещения общей площадью 449,2 кв. м и парковку в составе 45 машиномест общей площадью 169,8 кв. м. Срок договора установлен до 28 июля 2014 года.

Между тем, как сообщалось ранее, Арбитражный суд Москвы в мае и апреле подтвердил долг АО "Нордстар Тауэр" перед кредиторами на сумму более 32 млрд рублей.

Суд 25 мая включил в реестр кредиторов АО "Нордстар Тауэр" требования на сумму около 2,7 млрд рублей. Так, суд удовлетворил заявление компании Lafitten Company Limited о включении в реестр кредиторов АО "Нордстар Тауэр" 1,6 млрд рублей, в том числе 926,4 млн рублей (сумма займа) и 79,3 млн рублей процентов. Суд также включил в реестр кредиторов должника требование банка "Открытие" в размере 1,1 млрд рублей

До этого, в апреле, Арбитражный суд Москвы включил в реестр кредиторов АО "Нордстар Тауэр" требования Lafitten Company Limited на общую сумму 4,1 млрд рублей, а 2 мая - требования Riverstretch Trading & Investment Limited на 25,9 млрд рублей, как обеспеченные залогом. Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 13 февраля признал обоснованным заявление физлица о банкротстве АО "Нордстар Тауэр". Суд тогда ввел в отношении должника процедуру наблюдения. Временным управляющим был утвержден Андрей Лукьянов.

Nordstar Tower - офисный комплекс класса "А", расположенный в Москве на первой линии Третьего транспортного кольца. Основным арендатором Nordstar являлась подконтрольная "Роснефти" нефтяная компания "РН Холдинг" (бывшая "ТНК-ВР").

Теги: Роснефть
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