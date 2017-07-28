Baidu зафиксировала рост прибыли впервые за 3 года

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu во втором квартале зафиксировал рост чистой прибыли впервые за три года благодаря увеличению доходов от мобильной рекламы в поисковом приложении. Компания восстановилась после масштабного скандала.

Чистая прибыль Baidu в апреле-июне подскочила на 83% - до 4,415 млрд юаней ($651 млн), говорится в отчетности компании.

Прибыль примерно на 50% превысила средний прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Квартальная выручка повысилась на 14,3%, до 20,9 млрд, что в целом соответствовало ожиданиям рынка.

Как заявил на брифинге главный операционный директор Baidu Ци Лу, использование искусственного интеллекта повысило эффективность размещения рекламы в поисковике.

В четверг Baidu объявила о партнерстве с платежной системой PayPal, чтобы повысить конкурентоспособность на китайском рынке мобильных платежей, который является крупнейшим в мире, пишет Financial Times. В настоящее время лидерами на нем являются Ant Financial (компания группы Alibaba) и Tencent. Соглашение позволит пользователям Baidu совершат интернет-покупки за пределами Китая путем привязки Baidu Wallet к PayPal.

В прошлом году студент университета в Китае умер после лечения в сомнительной компании, которая занимала высокое место в результатах поиска в Baidu. В результате разразившегося скандала компания за 12 месяцев потеряла около 20% рекламодателей, отказавшись от дальнейших отношений с частью наиболее сомнительных клиентов. Вместе с тем выручка в расчете на каждого рекламодателя во II квартале увеличилась на 32%, до 37,5 тыс. юаней.

АДР компании на электронных торгах в Нью-Йорке подорожали на 5% после опубликования отчетности. С начала текущего года котировки подскочили на 22,2%.