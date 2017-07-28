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В Минздрав пока не поступила инициатива о запрете продажи "чекушек" и "мерзавчиков"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Минздрав пока не получал предложений по запрету продажи алкоголя в мелкой таре на кассах, но готов их обсудить, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ведомства.

"На данный момент такая инициатива не поступала в Минздрав России. При поступлении предложения Министерство примет участие в ее рассмотрении совместно с экспертным сообществом", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что межрегиональная правозащитная организация "Коллективная защита" намерена направить в Минздрав инициативу о запрете продажи алкоголя в мелкой таре на кассах сетевых магазинов и розничных гипермаркетов. По мнению организации, зачастую в мелкой таре продается алкоголь сомнительного качества по очень низкой цене - так называемые "чекушки", "шкалики" и "мерзавчики".

Позднее заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников заявил журналистам, что Минздрав готов поддержать предложение о запрете продажи алкоголя в мелкой таре на кассах супермаркетов.

Теги: Россия
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