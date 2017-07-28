США разрешили Fiat Chrysler возобновить продажи дизельных автомобилей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Агентство по охране окружающей среды (EPA) США в пятницу разрешило Fiat Chrysler Automobiles (FCA) возобновить продажи новых внедорожников и пикапов с дизельными двигателями.

Как говорится в сообщении EPA, ведомство одобрило изменения программного обеспечения автомобилей, которое ранее FCA использовала для занижения показателей вредных выбросов.

Ранее в июле FCA возобновила производство внедорожников Jeep Grand Cherokee и пикапов Ram 1500.

В мае министерство юстиции США подало судебный иск против FCA, обвинив компанию в использовании ПО для занижения показателей выбросов в порядка 104 тыс. автомобилей с дизельными двигателями.