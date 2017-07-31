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Путин подписал закон об объединении Резервного фонда и ФНБ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Бюджетный кодекс (БК) РФ, устанавливающие новые принципы бюджетных правил, ограничивающих расходы федерального бюджета, а также объединяющие на базе Фонда национального благосостояния Резервный фонд и ФНБ.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Замминистра финансов РФ Владимир Колычев ранее пояснял, что "предлагается объединить Фонд национального благосостояния и Резервный фонд на базе ФНБ. Такое объединение предполагается в условиях, когда прогнозируется исчерпание средств Резервного фонда в условиях резко снизившихся цен на нефть в последние два года. Целевая составляющая объединенного фонда сохраняется такой же, как были предшествующие два фонда, то есть три цели: это финансирование, направленное на сбалансированность страховой пенсионной системы, финансирование дефицита федерального бюджета и софинансирование добровольных пенсионных накоплений".

Согласно документу, средства Резервного фонда должны быть перечислены в ФНБ до 1 февраля 2018 года.

Объединенный фонд, как и раньше, будет формироваться за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Использование ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) предлагается осуществлять в зависимости от остатка средств фонда на конец очередного финансового года. Если общий объем средств в объединенном фонде превышает 5% ВВП, использование предлагается ограничить объемом недополученных нефтегазовых доходов в соответствующем году. В том случае, если остаток фонда меньше 5% ВВП, то использование средств фонда предлагается ограничить 1% ВВП для того, чтобы сохранить минимальный допустимый объем средств в суверенных фондах.

Кроме того, согласно документу, до достижения средствами фонда отметки в 7% ВВП не допускается размещение средств ФНБ в иные финансовые активы, за исключением начатых до 1 января 2018 года самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утвержден правительством, и начатых до 1 января 2018 года проектов Внешэкономбанка.

Теги: Владимир Путин, Резервный фонд, ФНБ
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