"Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Группа "Сафмар" семьи Гуцериевых-Шишхановых, которой принадлежат сети магазинов техники и электроники "Эльдорадо" и "М.Видео", вопреки заявленным ранее планам сохранить онлайн-магазин "Техносила", может закрыть его, причем уже на этой неделе, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По информации источника издания, интернет-магазин tehnosila.ru перестанет работать с 1 августа, его посетители будут перенаправляться на сайт "Эльдорадо".

Таким образом, созданный в 1993 году бренд полностью прекратит свое существование. Обычных магазинов ритейлера осталось всего пять, но и они сменят вывеску до осени.

""Техносила" прекратит свое существование и в офлайне, и в онлайне", - сказал другой источник газеты, не уточняя, когда именно это произойдет. Косвенным подтверждением этой информации является размещенное на сайте "Техносилы" объявление о старте с 1 августа программы замены бонусных карт "Техносила" на карты "Клуб "Эльдорадо"".

Сотрудников ритейлера увольняют, команда работает в урезанном составе, часть работников уходит в "М.Видео" или "Эльдорадо", часть - искать новую работу, говорят источники издания.

Гендиректор "Техносилы" Илья Тимченко и представитель "Сафмара" от комментариев отказались.

Между тем "Сафмар" ранее заявлял, что сохранит интернет-магазин "Техносилы", несмотря на то, что офлайн-объекты будут переведены под бренды "М.Видео" или "Эльдорадо" (обе сети также принадлежат "Сафмару"). Как заявил источник, близкий к сети, ребрендинг должен завершиться к сентябрю в соответствии с заявленным ранее планом.

Бренд "Техносила" - один из старейших на российском рынке бытовой техники и электроники. Он появился в 1993 году. В том же году начала работу сеть "М.Видео", годом позже - "Эльдорадо". Сейчас на сайте "Техносилы" указаны лишь пять магазинов в Москве и Подмосковье, тогда как на конец 2016 года их было 97.

Как сообщил гендиректор агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров, онлайн-продажи бытовой и компьютерной техники в 2016 году у "Техносилы" были чуть больше 3 млрд руб. Это составляет менее 7% от совокупных онлайн-продаж "М.Видео", "Эльдорадо" и "Техносилы".

"Закрытие интернет-магазина "Техносилы" будет полностью компенсировано ростом онлайн-продаж интернет-магазинов "М.Видео" и "Эльдорадо" во втором полугодии 2017 года", - отметил он.