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Нефть Brent подорожала до $52,78 в ожидании встречи ОПЕК+

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут в понедельник после впечатляющего ралли по итогам прошлой недели, котировка ближайшего контракта на WTI в ходе азиатских торгов поднималась выше $50 за баррель впервые с мая.

Участники рынка ждут встречи ОПЕК+ в Абу-Даби 7-8 августа: технический комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти рассмотрит проблемы и трудности, с которыми сталкивается ряд стран при выполнении данного соглашения, а также проанализирует меры, необходимые для выполнения целей соглашения по ускорению балансировки на мировом рынке нефти. Заседание комитета пройдет под совместным председательством России и Кувейта.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по московскому времени подорожали на $0,26 (0,50%) - до $52,78 за баррель. Торги по этому контракту завершаются в понедельник. Более активный контракт на октябрь прибавил 0,4%, поднявшись до $52,42 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,20 (0,40%) - до $49,91 за баррель.

В прошлую пятницу Brent поднялась на $1,03 (2%), до $52,52 за баррель, WTI - на $0,67 (1,37%), до $49,71. По итогам прошлой недели цена Brent увеличилась на 9,3%, WTI - на 8,6%. Впервые с мая нефть поднялась выше 200-дневной скользящей средней.

На прошлой неделе президент ОПЕК, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих отмечал, что необходимо 100-процентное выполнение соглашения о сокращении. Саудовская Аравия намерена усилить давление на страны, которые отклоняются от согласованных показателей. Позже глава Минэнерго РФ Александр Новак добавил, что 100-процентное выполнение соглашения уберет с рынка нефти еще порядка 200 тыс. баррелей в сутки.

Между тем США рассматривают вопрос об ужесточении санкций в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Теги: нефть
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