Китайская платежная система Alipay договорилась об эквайринге с ВТБ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Китайская платежная система Alipay (входит в Alibaba Group) договорилась об эквайринговом партнерстве с ВТБ, сообщили газете "Коммерсант" директор по развитию Alipay в России Богдан Задорожный и вице-президент ВТБ 24 Алексей Киричек.

Оплата Alipay происходит через мобильное приложение путем сканирования QR-кода кошелька покупателя или QR-кода трансакции. Также будут доступны POS-терминальное и кассовое решения.

Как ожидается, этой системой будут пользоваться китайские туристы, число которых в последнее время неуклонно растет, приближаясь к 1 млн человек в год. По данным пограничной службы, Китай занимает первое место по количеству туристов, посещающих Россию, и именно на них приходится 5-20% выручки крупнейших торговых центров Москвы и Петербурга. Партнеры полагают, что помимо этих городов наиболее популярен Alipay будет в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и Иркутске.

Оплата по QR-коду, как отмечает заместитель коммерческого директора "Яндекс.Денег" Анна Кузьмина, - привычный способ расчетов для жителей Китая, и Alipay пришел с этой технологией и в другие популярные у китайцев регионы - в Западную Европу и Юго-Восточную Азию. Теперь, по ее словам, наступил черед России.

По данным ВТБ, его POS-сеть насчитывает 120 тыс. устройств. Среди его крупнейших партнеров — сети "Ашан", "Лента" и "Магнит", РЖД, сервисы "Яндекс.Такси", доставка еды Delivery Club, "ВКонтакте" и другие. Технологическое обслуживание вместе с ВТБ осуществляют ВТБ 24 и компания "Мультикарта".

Коммерческие условия сотрудничества ВТБ и Alipay не раскрывают. По словам источника издания на финансовом рынке, среднерыночная ставка по карточному эквайрингу в офлайне составляет 1% для крупнейших ритейлеров, 2-3% — для малого и среднего бизнеса. Ранее Alipay договорился об эквайринге в сегменте люкс-ритейла с "Русским стандартом".