"Интерфакс" получил права на распространение кредитных рейтингов S&P Global Ratings в России

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс", признанный лидер российского информационного рынка в сегменте B2B, и S&P Global Market Intelligence, ведущий мировой поставщик рыночных данных и аналитической информации, заключили соглашение о сотрудничестве.

Согласно этому документу "Интерфакс" получил права на распространение рейтингов S&P Global Ratings на российском рынке через терминал ЭФИР и базу данных Ru Data. Благодаря этому их подписчики смогут получать наиболее актуальные данные в отношении 78 000 ценных бумаг и 9 000 компаний, которые имеют рейтинг S&P Global Ratings, в режиме реального времени.

"Наше партнерство с "Интерфаксом" обеспечит участникам российского финансового рынка широкий доступ к данным по рейтингам S&P Global Ratings, накопленным за более чем 20-летний период, и предоставит им инструмент для взвешенной оценки рисков, используемый риск-менеджерами и финансовыми аналитиками по всему миру", - заявил Максим Моденов, заместитель директора по развитию бизнеса компании S&P Global Market Intelligence.

"Интерфакс" на протяжении многих лет создает профессиональные информационные системы, которые помогают компаниям работать на финансовом и товарном рынках, управлять рисками, принимать инвестиционные решения. Подписание соглашения с S&P Global Market Intelligence - еще один важный шаг в этом направлении, благодаря которому наши клиенты получат доступ к "полному пакету" мировой кредитной аналитики в соответствии с требованиями правообладателей и правилами распространения рейтингов", - подчеркнул заместитель генерального директора "Интерфакса" Сергей Яковлев.

S&P Global Market Intelligence является подразделением S&P Global, которое предоставляет доступ к информационным платформам для физических лиц, организаций и государственных учреждений, обеспечивая им возможность принимать взвешенные решения в соответствующей сфере деятельности.

S&P Global Ratings, также входящая в группу S&P Global Inc., является мировым лидером в области присвоения кредитных рейтингов. Компания поддерживает более миллиона кредитных рейтингов, присвоенных суверенным правительствам, региональным и местным органам власти, а также корпоративным эмитентам, финансовым организациям, сделкам структурированного финансирования и долговым обязательствам. Опыт компании по оценке кредитного риска насчитывает более 150 лет, что позволяет предлагать уникальные решения, использующие глобальный подход и вместе с тем учитывающие местную специфику. S&P Global Ratings предоставляет участникам рынка исследования и оценки относительного уровня кредитного риска - аналитическую информацию, которая способствует росту прозрачных и ликвидных рынков долговых обязательств в разных странах мира.

"Интерфакс" - крупнейшая в СНГ информационная группа, признанный лидер российского информационного рынка в сегменте B2B. Создает профессиональные информационные системы, которые помогают компаниям работать на финансовом и товарном рынках, принимать инвестиционные решения, управлять рисками, организовывать внешние коммуникации, выполнять регулятивные требования. В число самых известных сервисов "Интерфакса" входят СПАРК (проверка контрагентов и управление рисками), ЭФИР (аналитический терминал и оценка финансовых рисков), "СПАРК-Маркетинг " (анализ товарных рынков, заказчиков и поставщиков), e-disclosure.ru (центр раскрытия информации на фондовом рынке), СКАН (анализ и мониторинг СМИ), АСТРА (аналитическое решение для выполнения требований российского законодательства по трансфертному ценообразованию), X-Compliance (решение для комплексной проверки клиентов в сфере ПОД/ФТ) и другие.