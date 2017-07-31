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Экономика

Путин подписал закон о требованиях к репутации менеджмента и владельцев банков

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий список требований к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций, а также ужесточающий наказание за несоблюдение этих требований. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В первом чтении документ был принят еще в 2015 году, поправки ко второму чтению были рассмотрены лишь в июле этого года. Закон вступает в силу через 180 дней со дня официального опубликования и не имеет обратной силы.

Документ устанавливает единые требования к деловой репутации акционеров и руководителей банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых компаний, управляющих компаний инвестфондов и паевых инвестиционных фондов. И если, к примеру, лицо не соответствует требованиям применительно к банкам, оно не сможет занимать руководящие должности или покупать крупные доли в страховых компаниях, НПФ, УК или микрофинансовых компаниях.

Документ расширяет перечень критериев оценки деловой репутации, которые будут применяться к указанным выше финансовым организациям. Этот список вырастет до 25 критериев и будет единым для всех субъектов, на которые распространяется закон (сейчас требования к деловой репутации у банков, страховщиков, УК и микрофинансовых компаний разные). Кроме того, под действие закона о деловой репутации теперь подпадают должностные лица, ответственные за реализацию ПОД/ФТ.

Закон увеличивает с 5 до 10 лет срок пребывания руководителей и владельцев банков в так называемой "черной базе" ЦБ, куда попадают лица с неудовлетворительной деловой репутацией. В течение 10 лет они не смогут занимать должность руководителя, члена совета директоров банка или покупать свыше 10% его акций. Более того, если суд привлечет банкира к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство кредитной организации, или тот повторно нарушит требование к деловой репутации, ему пожизненно запретят руководить банком, входить в совет директоров банка или покупать свыше 10% его акций.

Для руководителей и акционеров некредитных финансовых организаций срок пребывания в "черной базе" ЦБ будет меньше - 5 лет (мера в виде пожизненного запрета на руководство некредитными финансовыми организациями или покупку их акций законом не предусмотрена).

Попавшие в "черный список" лица смогут оспорить решение ЦБ в рамках формализованного института апеллирования. Регулятор допускает, что сможет исключить из "черной базы" директора, который голосовал против или не принимал участие в голосовании, повлекшем крах финансовой организации, при условии, что тот проинформировал об этом ЦБ в течение 15 дней с момента принятия советом директоров решения. Закон также разрешит финансистам запрашивать у ЦБ информацию о наличии в "черном списке" сведений о них.

В законе уточнены требования в отношении деловой репутации лиц, покупающих менее 10% акций (долей) кредитной организации, но входящих в состав группы лиц, которая по результатам сделок будет владеть пакетом свыше 10%. Такая группа лиц как единое корпоративное образование может оказывать влияние на принимаемые банком решения, отмечает регулятор. ЦБ и раньше мог проверять деловую репутацию таких лиц, но только в тот момент, когда они покупали акции (доли) в банке. Поправки дают ему право оценивать их репутацию на постоянной основе и при несоответствии критериям требовать снижения суммарной доли группы в банке до уровня менее 10%.

Кроме того, закон разрешает Центробанку публиковать предписания об устранении нарушений при покупке свыше 10% акций (долей) финансовых организаций, а также при выявлении неудовлетворительного финансового положения и деловой репутации владельцев таких пакетов и их контролеров. Речь, к примеру, идет о случаях, когда лицо приобрело крупный пакет акций финансовой организаций без предварительного согласия Банка России.

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