АСВ продлил полномочия гендиректора Исаева на 5 лет

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) продлил полномочия Юрия Исаева на посту генерального директора на новый пятилетний срок, говорится в сообщении агентства.

Назначение произошло по представлению председателя совета директоров АСВ, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

В новый состав совета директоров АСВ от ЦБ вошли: Набиуллина, ее советник Сергей Игнатьев, два первых зампреда ЦБ Сергей Швецов и Дмитрий Тулин, а также зампреды Ольга Полякова, Василий Поздышев и Владимир Чистюхин.

В совет вошли первый замруководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов, замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Сергей Аракелов, референт экспертного управления администрации президента Федор Малышев, замминистра финансов Алексей Моисеев и генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов. Он был включен в список кандидатов, будучи заместителем министра экономического развития. Однако 7 июля Минкомсвязи РФ назначило Подгузова на должность генерального директора ФГУП "Почта России".

В июне Набиуллина сообщала, что Центробанк РФ не планирует проводить кадровые перестановки в АСВ, но обсуждает реинжиниринг бизнес-процессов.

Кроме того, совет директоров АСВ согласился с предложением правления госкорпорации увеличить сумму кредитной линии для фонда страхования вкладов на 210 млрд рублей.

Сейчас лимит кредитной линии составляет 820 млрд рублей. Таким образом, в случае положительного решения Банка России лимит может вырасти до 1,03 трлн рублей.

Совет директоров также согласился с предложением продлить на 5 лет срок действия соответствующего кредитного договора с сохранением процентной ставки (ее величина не раскрывается).

31 июля вступили в силу поправки, которые фактически дали ЦБ контроль над АСВ: большинство в совете директоров госкорпорации заняли представители регулятора - семь мест, в то время как за правительством закреплено всего пять мест (до этого было соотношение в пользу правительства).

Кроме того, поправки устанавливают, что главой совета директоров АСВ является председатель ЦБ, который получил право выдвигать кандидатуру на пост гендиректора госкорпорации.

Юрий Исаев возглавил АСВ в декабре 2012 года, сменив на этом посту Александра Турбанова, который ушел на пенсию.

Исаев родился в 1972 году в Москве. В 1994 году окончил экономический факультет МАИ. С 1992 года работал в банке "Российский кредит", прошел путь от начальника отдела до председателя совета директоров. С 2001 года - президент Импэксбанка. В 2002-2004 годах - заместитель министра экономического развития и торговли РФ (тогда пост министра занимал нынешний президент Сбербанка Герман Греф), в 2004 году - советник замдиректора ФСБ, в 2004-2005 годах - замгендиректора "РусАла" по связям с госорганами. В 2005-2006 годах - предправления Российского банка развития, затем первый зампред всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо". До августа 2012 года был президентом ФК "Динамо". С 2010 по 2013 год был зампредом комитета Госдумы по финансовому рынку.