Кофе, нефть и медь подорожали в июле

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Летнего затишья на финансовых и сырьевых рынках в этом июле не было, при этом некоторые активы показали наиболее существенный прирост за последние несколько месяцев, сообщает MarketWatch.

Сочетание корпоративной отчетности, политических потрясений, прогнозов относительно темпов роста экономики Китая, а также заражение жуками плантаций арабики в Бразилии способствовали повышению цен на такие активы, как кофе, нефть и акции американских компаний. В то же время курс доллара США продолжает падение и конца этому пока не видно, отмечают эксперты.

Кофе подорожал в июле почти на 10%, что стало наилучшим месячным подъемом за последний год. Сейчас его цены находятся на максимальной отметке за три месяца.

Котировки нефтяных контрактов прибавили свыше 7%. Для марки WTI июльское подорожание стало самым значительным с декабря прошлого года. Поддержку рынку нефти оказывает как ослабление курса доллара США и политические беспорядки в Венесуэле, так и действия ОПЕК+ по ограничению роста добычи и сокращению мировых запасов топлива.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в июле опустился на 2,3%, что является наихудшим показателем с января. Падение индикатора продолжается уже пять месяцев подряд, чего не наблюдалось с 2011 года.

Цена меди повысилась более чем на 7% на фоне позитивных новостей из Китая, который является крупнейшим мировым потребителем металлов. В понедельник котировки трехмесячных фьючерсов на медь обновили максимум за два года.

Для золота прошедший месяц стал наилучшим с февраля. Цены на металл с немедленной поставкой выросли на 2,5%, завершив "в плюсе" шестой месяц из последних семи. С начала года золото подорожало более чем на 10%.

Среди американских фондовых индексов наиболее хороший результат в июле показывает Nasdaq Composite, который прибавил примерно 3,5%. В том числе это обусловлено скачком котировок акций Facebook Inc. на 13%.

Dow Jones Industrial Average с начала месяца прибавил 2,6%, Standard & Poor's 500 - около 2%.

С начала текущего года прирост Dow Jones составляет около 11%, Standard & Poor's 500 - более 10%, в то время как Nasdaq за этот период подскочил на 18%. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в этом году увеличился на 4,7%. Британский FTSE 100 поднялся на 3,5%, немецкий DAX - более чем на 5,5% и французский CAC 40 - на 5%.