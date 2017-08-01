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Экономика

Цены на нефть продолжили рост после резкого июльского скачка

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут во вторник после подъема по итогам очень волатильной сессии накануне.

В июле Brent подорожала на 9,9%, что стало самым существенным подъемом цены с декабря, стоимость WTI увеличилась на 9% - это максимальный скачок с апреля 2016 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени во вторник поднялась на $0,08 (0,15%) - до $52,80 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подорожали на $0,5 (0,96%) - до $52,72 за баррель.

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Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,11 (0,22%) - до $50,28 за баррель. Контракт подорожал на $0,46 (0,93%) - до $50,17 за баррель, по итогам предыдущей сессии.

По итогам торгов в понедельник цены на нефть выросли на ожиданиях ужесточения санкций США в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы после неоднозначных результатов выборов в стране, пишет MarketWatch.

Венесуэла является членом ОПЕК и крупнейшим поставщиком нефти в США. Введение санкций в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы "может создать дефицит "тяжелой" нефти для нефтеперерабатывающих предприятий США, учитывая, что Саудовская Аравия уже сократила поставки на американский рынок", говорится в обзоре Commerzbank.

Сложившаяся ситуация привела к росту числа спекулятивных позиций на рост цен на нефть, отмечают эксперты банка.

Минфин США в понедельник объявил о введении санкций в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, включающих заморозку его активов в США. Новые санкции для нефтяной промышленности Венесуэлы пока не вводились.

Аналитики отмечают рост оптимизма в отношении постепенного восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке благодаря данным о снижении запасов энергоносителей в США и ослаблении темпов увеличения добычи.

"Я полагаю, что ралли на нефтяном рынке продлится еще какое-то время, поскольку отношение трейдеров меняется", - отмечает аналитик Guotai Junan International Грэйс Лиу."

Теги: нефть
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