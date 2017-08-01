Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ и РТС на 0,5-0,8%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне подъема мировых фондовых площадок и нефти; индексы ММВБ и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,8%.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1929,3 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1015,28 пункта (+0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 59,93 рубля (+0,15 рубля).

Выросли рублевые акции "Газпрома" (+1,1%), "Мосбиржи" (+0,9%), "Норникеля" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "РусАла" (+1,3%), Сбербанка (+1%), "Татнефти" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%).

Просели акции "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,2% "префы"), "Транснефти" (-0,3%).

Индексы в США накануне показали смешанную динамику, Dow Jones вырос до очередного рекорда, а S&P500 и Nasdaq снизились вслед за падением котировок акций компаний технологического сектора. Росту Dow Jones способствовал подъем стоимости акций нефтекомпании Chevron Corp. благодаря ее сильной квартальной отчетности, а также повышение котировок акций энергокомпаний и банков.

Во вторник растут индексы в Азии, MSCI Asia Pacific достиг максимума за 10 лет благодаря хорошей корпоративной отчетности и ралли акций сырьевых компаний.

Нефть во вторник стабилизовалась после очень волатильной сессии накануне (цены уходили в "минус", но день завершился ростом). В июле Brent подорожала на 9,9%, что стало самым существенным подъемом цены с декабря, стоимость WTI увеличилась на 9% - это максимальный скачок с апреля 2016 года.