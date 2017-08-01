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Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии упала в 9 раз

Есть обновление от 11:29

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии 2017 упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 9 раз, до 872 млн руб., говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 2%, до 198,2 млрд руб.

Себестоимость продаж авиакомпании выросла на 7,5%, до 188,2 млрд руб. Валовая прибыль снизилась почти в 2 раза, до 9,96 млрд руб. Базовая прибыль на одну акцию составила 0,79 руб. против 7,22 руб. за 6 месяцев прошлого года.

Коммерческие расходы за отчетный период уменьшились на 6,2%, до 14,87 млрд руб., управленческие - выросли на 5%, до 5,3 млрд руб., говорится в отчете перевозчика.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня 2017 г. составили 14,05 млрд руб. против 17,74 млрд руб. в начале года. Краткосрочные обязательства "Аэрофлота" выросли с 79,58 млрд руб. до 137,9 млрд руб.

Как сообщалось, за шесть месяцев 2017 года авиакомпания увеличила перевозки на 13,5%, до 15,2 млн пассажиров.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания в РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Россию" (работает в среднем сегменте), "Победу" (низкобюджетный сегмент) и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". Основной акционер "Аэрофлота" - Росимущество (51,2%), еще 4,5% - у дочерней компании "Аэрофлот-Финанс", 3,3% владеет госкорпорация "Ростех", 34,8% - у институциональных инвесторов, 6,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту "Аэрофлота".

Теги: Аэрофлот
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