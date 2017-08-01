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Экономика

Сын Патрушева купил акции "Газпрома" на 22 млн рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Председатель правления Россельхозбанка и член совета директоров "Газпрома" Дмитрий Патрушев (сын главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева) купил акции монополии на примерно 22 млн рублей.

Как говорится в сообщении эмитента, 18 июля доля Патрушева изменилась с 0,000272161% до 0,001012524%.

Расходы Патрушева на покупку пакета укладываются в размер вознаграждения, которое компания должна была выплатить ему по итогам работы в совете директоров "Газпрома" за минувший год (минимум 25,5 млн рублей).

Также компания сообщила, что начальник юридического департамента "Газпрома" Игорь Федоров 27 июля купил акций на полмиллиона рублей.

Теги: Газпром
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