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Экономика

Нефть Brent подешевела из-за укрепления доллара до $52 за баррель

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок снижается в цене в ходе торгов во вторник, поскольку укрепление курса доллара к евро делает менее выгодными инвестиции в сырьевые товары. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:25 МСК во вторник опустилась на $0,72 (1,37%) - до $52 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,64 (1,28%) - до $49,53 за баррель. За предыдущие шесть сессий цены на нефть выросли примерно на 10%. Доллар в паре с евро в ходе торгов вырос на 0,1%, до $1,1831 за евро. Сильный доллар является негативным фактором для цен на сырье, включая нефть.

Также инвесторы ждут данных министерства энергетики США о запасах топлива в стране, которые будут обнародованы вечером в среду. Аналитики в среднем ожидают, что отчет укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на 3,3 млн баррелей по итогам прошлой недели.

На предыдущей неделе запасы упали на 7,21 млн баррелей, однако по-прежнему примерно на 90 млн баррелей превышают средний показатель для данного времени года за последние 5 лет.

"После значительного роста в последние шесть сессий, логично ожидать определенной коррекции, - говорит аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга. - Но если данные о запасах подтвердят прогнозы рынка, цены стабилизируются".

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