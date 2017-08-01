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Экономика

Сингапур собрался приравнять токены к ценным бумагам

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сингапур собрался приравнять первичное размещение токенов к продаже ценных бумаг.

Денежно-кредитное управление Сингапура внесет поправки к правилам о торгах, которые позволят ему выступать в качестве регулятора при некоторых первичных размещениях токенов (initial coin offering, ICO). Это будет возможно в том случае, если при размещении токенов на продажу регулятор охарактеризует их как акции или иные ценные бумаги.

В сообщении управления не уточняется, как именно будет организовано регулирование ICO в Сингапуре. Когда именно новые правила могут вступить в силу, тоже пока не известно.

Согласно общему описанию, под регулирование подпадут Сингапурские стартапы, у которых есть планы по первичному размещениею токенов. Сингапур в настоящее время считается благодатной почвой для ICO, поскольку власти этой страны ранее не интересовались первичным размещением токенов. В силу этого различные стартапы в Сингапуре смогли привлечь серьезные инвестиции. Например, с помощью ICO блокчейн-платформа TenX привлекла криптовалюты на сумму, эквивалентную $80 млн, Qtum - $15,6 млн, а Golem - $8,6 млн

Первичное размещение токенов - это выпуск какой-либо компанией виртуальных ценных бумаг или валюты, которые уже продаются за реальные деньги. ICO это средство первичного привлечения инвестиций в проект. Такая форма привлечения средств создана по аналогии с первичным размещением акций на бирже (initial public offering, IPO), но есть у нее и свои особенности.

Так, в отличие от покупателей акций покупатели токенов не получают какого-либо права собственности. Кроме этого, продаются токены обычно в среде, защищенной блокчейном. Она подразумевает анонимность покупателей, что противоречит правилам проведения IPO. Примечательно также, что несмотря на то, что токены по сути являются аналогом облигаций, их покупатели пока не имеют законодательной защиты на тот случай, если их эмитент не исполнит долговые обязательств, которые он брал на себя при продаже.

Ранее, в конце июля, о намерении заняться регулированием ICO объявила Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Ведомство собирается разработать новые правила обращения ценных бумаг. Комиссия планирует приравнять первичное размещение токенов к биржевому первичному размещению акций, что предусматривает регулирование по всем правилам биржевых торгов.

Теги: Сингапур
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