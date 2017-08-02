Apple увеличила прибыль и выручку в III квартале

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Apple увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2017 финансового года на 12%, выручку - более чем на 7%, в том числе благодаря росту продаж планшетов iPad из более низкой ценовой категории. До этого продажи iPad в годовом выражении снижались более трех лет подряд.

Акции Apple на дополнительных торгах после закрытия основной сессии в Нью-Йорке во вторник подорожали на 6,3%, до рекордных $159,50.

Как сообщается в пресс-релизе Apple, чистая прибыль по итогам трех месяцев, завершившихся 1 июля, поднялась до $8,72 млрд по сравнению с $7,8 млрд за сопоставимый период предыдущего фингода.

Прибыль Apple в расчете на акцию подскочила на 17,6% - с $1,42 до $1,67 - в связи с сокращением числа акций в обращении в результате buyback.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль Apple в $1,57 на акцию (+10,6%).

Выручка увеличилась с $42,36 млрд до $45,41 млрд (консенсус-прогноз - $44,89 млрд).

В прошедшем квартале Apple увеличила продажи iPhone на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 фингода - с 40,4 млн до 41,03 млн штук, что соответствовало ожиданиям Уолл-стрит. Вместе с тем показатель был существенно ниже 50,8 млн, проданных во втором финквартале.

Выручка Apple от различных сервисов, включая магазин приложений App Store, подскочила с $5,98 млрд до $7,27 млрд, превысив ожидания рынка ($7,07 млрд) и установив новый рекорд. На данный момент это второй по величине источник выручки компании после iPhone.

Продажи iPad подскочили на 15% в годовом выражении и на 28% относительно второго финквартала - до 11,4 млн. Однако рост выручки в этом сегменте составил всего 2%, что говорит о большей популярность недорогих моделей по $329, чем новых iPad Pro.

Доходы компании от продажи компьютеров Mac увеличились на 7%, до $5,6 млрд, хотя объемы реализации выросли всего на 1% - до 4,3 млн единиц.

Совокупная выручка Apple в Большом Китае (КНР, включая Гонконг, и Тайвань) продолжает снижаться уже шесть кварталов подряд из-за усиления конкуренции со стороны местных производителей электроники. В минувшем квартале она упала на 10%, до $8 млрд.

Денежные резервы Apple к концу квартала достигли рекордных $261,5 млрд. Как отмечает CNBC, этих денег хватит, чтобы купить одновременно Uber, Tesla, Netflix, Airbnb и Twitter, после чего у Apple останется еще $29 млрд на "мелкие расходы".

По словам финдиректора Apple Луки Маэстри, $246 млрд (94%) денежной ликвидности Apple хранятся за пределами США.

Apple повысила квартальные дивиденды на 6 центов, до 63 центов на акцию.

На текущий (четвертый) квартал 2017 фингода Apple прогнозирует выручку в диапазоне от $49 млрд до $52 млрд, тогда как средняя оценка аналитиков составляет всего $49,18 млрд. Apple также ожидает валовую рентабельность от 37,5% до 38% и операционные расходы на уровне $6,7 млрд - $6,8 млрд.

С начала 2017 года стоимость акций Apple взлетела на 30%, существенно опережая подъем рынка акций США (от 11% для индекса Dow Jones до 18,2% для Nasdaq). Капитализация Apple превышает $780 млрд.