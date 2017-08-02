Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 7 месяцев 2017 года вырос на 3,7%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-июле 2017 года составил 141,028 млн тонн (4,876 млн баррелей в сутки), что на 3,7% выше показателя аналогичного периода 2016 года. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

При этом следует учитывать, что 2016 год был високосным, и в феврале текущего года было на 1 день меньше, чем в феврале 2016 года.

В июле 2017 года из РФ в дальнее зарубежье было вывезено 19,701 млн тонн нефти (4,658 млн баррелей в сутки) - на 0,3% больше, чем в июле 2016 года.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за 7 месяцев текущего года всего было экспортировано 126,519 млн тонн нефтяного сырья (из них 115,589 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 25,438 млн тонн.

В июле по системе "Транснефти" всего в дальнее зарубежье было экспортировано 17,335 млн тонн нефтяного сырья (из них 15,816 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 3,885 млн тонн.

Через порт Новороссийск по системе АК "Транснефть" за 7 месяцев отгружено 12,982 млн тонн российского нефтяного сырья (в июле - 1,798 млн тонн), Приморск - 27,076 млн тонн (3,200 млн тонн), Козьмино - 18,401 млн тонн (2,799 млн тонн), Усть-Луга - 13,991 млн тонн (в июле - 1,699 млн тонн).

Компания "Роснефть" за 7 месяцев 2017 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 58,374 млн тонн (в июле - 8,333 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 12,820 млн тонн (1,612 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 16,648 млн тонн (2,548 млн тонн), "Газпром нефть" - 6,377 млн тонн (0,689 млн тонн), "Татнефть" - 8,720 млн тонн (1,038 млн тонн), "Башнефть" - 239,3 тыс. тонн (в июле - 0,0 тыс. тонн).

Как сообщалось, "Роснефть" в середине октября 2016 года купила 50,0755% акций "Башнефти" , однако "ЦДУ ТЭК" в статистике по-прежнему учитывает данные по "Башнефти" отдельно.

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, в январе-июле отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 10,407 млн тонн нефти (в июле - 1,340 млн тонн).

Транзит Казахстана за 7 месяцев составил 9,249 млн тонн (в июле - 1,379 млн тонн), Азербайджана - 733,7 тыс. тонн (0,0 тыс. тонн), Белоруссии - 946,8 тыс. тонн (в июле - 139,3 тыс. тонн).

Экспорт нефти в страны ближнего зарубежья в январе-июле 2017 года рухнул на 16,2% относительно показателя за 7 мес. прошлого года - до 10,670 млн тонн. Сырье поставляется только в Белоруссию.