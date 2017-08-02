Экономика

Акции банков США обновили посткризисный максимум

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Фондовый индекс финансовых компаний США во вторник достиг самой высокой отметки за почти 10 лет, обновив посткризисный максимум. Инвесторы продолжают надеяться на смягчение регулирования банковской отрасли и перекладываются из акций высокотехнологичных компаний в финансовый сектор, пишет Financial Times.

Котировки акций крупнейших банков Уолл-стрит, включая Bank of America Corp., Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co., выросли 1 августа более чем на 1%.

Индекс финкомпаний, входящих в расчет Standard & Poor's 500, поднялся до 419,54 пункта. Последний раз подобный уровень наблюдался в декабре 2007 года, как раз перед тем, как финансовый кризис полностью охватил сначала США, а затем и весь мир.

Управление контролера денежного обращения (OCC) США во вторник начало процесс внесения поправок в так называемое "правило Волкера", которое жестко разграничивает инвестиционные операции банков и потребительское кредитование. По данным источников FT, в среду OCC опубликует проект поправок для обсуждения представителями банковской отрасли и другими экспертами.

Теги: США
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