Евро превысил 72 рубля впервые с 26 сентября

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Евро в ходе торгов на Московской бирже в среду днем превысил 72 рубля впервые с 26 сентября, доллар поднялся выше 60,6 рубля.

Курс евро в 11:35 МСК составил 72,01 руб./EUR1, прибавив 64 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 60,61 руб./$1 - плюс 26,5 копейки к уровню предыдущего закрытия.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметный рост евро к рублю обусловлен восходящей динамикой пары "евро-доллар" на мировом рынке Forex, торгующейся на максимальных уровнях с января 2015 года. В моменте пара "евро-доллар" достигала отметки $1,1866.