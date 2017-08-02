В РПЦ назвали лицемерием рекламу безалкогольного пива

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты Владимир Легойда назвал лицемерием финансирование пивоваренными компаниями рекламы безалкогольного пива.

"Рекламу безалкогольного пива можно отнести к так называемым "зонтичным" брендам, и она будет иметь хорошо предсказуемый результат в виде роста потребления "обычного" алкогольного пива соответствующих марок", - предостерег Легойда, которого цитирует пресс-служба отдела. По его мнению, "реклама алкоголя - давно закрытая тема в нашем обществе, сложился широкий консенсус относительно ее недопустимости, обнадеживают данные о падении потребления спиртосодержащих напитков".

Начальник синодального отдела подчеркнул, что в последнее десятилетие власть "при поддержке широких общественных и церковных объединений" предприняла ряд шагов по ограничению злоупотребления алкоголем, в том числе - запрет алкогольной рекламы. "Результатом такой политики стало сокращение смертности, особенно среди мужчин трудоспособного возраста, рост продолжительности жизни, выход страны на небольшой, но все же положительный естественный прирост населения", - уверен Легойда.

Возобновление же рекламы алкоголя под видом безалкогольного пива, по его мнению, может повернуть эту тенденцию вспять. "Я полагаю важным сохранение существовавшей ранее ситуации, когда производители алкоголя не рекламировали безалкогольное пиво, которое вызывает ассоциации с обыкновенным пивом. Считаю, что компетентные органы должны оценить негативные последствия рекламы "зонтичных" пивных брендов", - заявил он.

Легойда отметил, что рынок безалкогольного пива в России мизерный, и перспективы его роста оцениваются большинством экспертов скептически. "Если же пивоварни действительно имеют целью расширение рынка безалкогольного пива, то пусть создают новые бренды, не имеющие "алкогольного прошлого" и не сходные до степени смешения с обычным пивом", - заключил представитель РПЦ.