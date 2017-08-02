Экономика

ЦБ установил курсы доллара и евро на 3 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 3 августа, составляет 60,5819 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,22%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 3 августа, составляет 71,6866 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,33%.

Теги: ЦБ РФ
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