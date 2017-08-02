В Россию в последнюю неделю июля после годового перерыва вернулась дефляция

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 25 июля по 31 июля составило 0,1%, сообщил в среду Росстат. Последний раз недельная дефляция в РФ наблюдалась в начале августа 2016 года.

С 18 по 24 июля инфляция оказалась на нулевой отметке впервые с середины мая. Из восьми предыдущих недель семь недель цены прибавляли по 0,1% (за исключением традиционного всплеска в первую неделю июля, связанного с индексацией тарифов на услуги ЖКХ).

С начала июля инфляция к 31 июля составила 0,3%, с начала года - 2,6%. Росстат пока не приводит данные по инфляции за июль 2017 года (они будут опубликованы в пятницу), но, исходя из недельных данных, инфляции в июле могла составить 0,3%.

Среднесуточная инфляция с начала июля - 0,010% - оказалась несколько ниже аналогичного показателя за прошлый год (тогда в среднем за июль инфляция оценивалась в 0,017%). Исходя из среднесуточных данных и годовой инфляции на конец июня (4,35%), инфляция в годовом выражении к 31 июля составила 4,1% против 4,2% неделей назад и 4,3% двумя неделями назад.