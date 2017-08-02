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Экономика

Доверие граждан еврозоны к евро достигло максимума за 13 лет

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Доверие жителей еврозоны к евро и валютному блоку достигло максимума с 2004 года, свидетельствует итоги опроса, проведенного социологической службой Eurobarometer по заказу Европейской комиссии. Таким образом, оптимизм в еврозоне и Европейском союзе в целом продолжает расти после решения Великобритании выйти из ЕС.

По данным Eurobarometer, в настоящее время 73% граждан еврозоны поддерживают членство своих стран в валютном блоке, за последний год их доля увеличилась на 3 процентных пункта (п.п.). В 2012 году на фоне долгового кризиса показатель падал до исторического минимума - 62%. Больше всех довольны членством в еврозоне люксембуржцы - 85% населения поддерживают идею евро и валютного блока. Второе место разделили сразу три страны - Ирландия, Словения и Эстония (по 83%). Меньше всего доверяют валютному партнерств в Италии (58%).

В целом 56% европейцев оптимистичны настроены в отношении перспектив ЕС, тогда как осенью 2016 года их было 50%. Доверие к союзу увеличилось на 6 п.п. - до 42%. "Доверие к Европейскому союзу растет, достигнув самого высокого уровня с 2010 года", - говорится в пресс-релизе по итогам исследования. Самое значительное увеличение числа оптимистов отмечено во Франции (55%, рост на 14 п.п.), в Дании (70%, рост на 13 п.п.) и в Португалии (64%, рост на 10 п.п.).

Как и в предыдущих двух опросах, которые состоялись весной и осенью 2016 года соответственно, доверие к национальным парламентам и правительствам также выросло, достигнув соответственно 36% и 37%, однако оно остается ниже уровня доверия к Евросоюзу, отмечает Eurobarometer. При этом более двух третей европейцев (68%) считают себя гражданами ЕС, а не его отдельных стран, это максимальное значение индикатора за все время наблюдений.

В числе самых больших проблем, стоящих перед ЕС, респонденты называли терроризм (44%, +12 п.п. с осени 2016 года), иммиграцию и экономические трудности. Стандартный опрос Eurobarometer проводился в 87-й раз с 20 по 30 мая 2017 года в 33 странах - 28 государствах ЕС, 5 государствах-кандидатах (Албания, Македония, Сербия, Турция, Черногория), а также среди турков-киприотов. В нем приняли участие более 28 тыс. человек.

Хотя результаты опроса были обнародованы 3 августа, он считается весенним. Осенние опросы проводятся в ноябре, их итоги публикуются в декабре того же года.

Теги: ЕС
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