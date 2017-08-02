Китай стал крупнейшим в мире рынком автомобилей на новых источниках энергии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Китай стал крупнейшим мировым рынком автомобилей на новых источниках энергии (new energy vehicles, NEV), заявил представитель Ассоциации автомобилестроительной промышленности страны Хэ Пэн.

По его словам, КНР занимает лидирующую позицию как по производству и продажам NEV, так и по количеству сданных в эксплуатацию зарядных станций для электромобилей, сообщает агентство "Синьхуа".

Машины на новых источниках энергии ("чистые автомобили") - это электромобили, гибриды, а также машины, использующие топливный элемент (электрохимическое устройство, например, на основе водорода).

Производство подобных автомобилей в КНР увеличилось до 507 тыс. в прошлом году с 10 тыс. в 2011 году. По данным международной консалтинговой фирмы Roland Berger, во втором квартале этого года Китай стал мировым лидером по индексу развития отрасли электромобилей.

Рост производства и продаж электромобилей в стране, как считает Хэ Пэн, обусловлен очень быстрым развитием технологий. Например, пять лет назад заряда аккумулятора хватало максимум на 100 километров, а сейчас автомобиль может проехать без подзарядки до 300 километров. При этом себестоимость снизилась примерно на 50%, отметил он.

Ряд китайских предприятий начал разрабатывать коммерческие электромобили, а также NEV нашли широкое применение в сфере общественного транспорта. По состоянию на конец 2016 года, в стране насчитывалось более 160 тыс. таких маршрутных автобусов и 18 тыс. такси. "Развитие автомобилей на новых источниках энергии и интеллектуальных автомобилей предоставляет большие возможности для превращения Китая в мощную автомобилестроительную державу", - сказал замгендиректора China National Machinery Industry (Sinomach) Дин Хунсян.

По информации Китайского автомобилестроительного технического и исследовательского центра, в настоящее время более 200 предприятий занимаются разработкой технологий для автомобилей на новых источниках энергии. В их число входят не только основные производители автомобилей в стране, но и интернет-компании и операторы связи.

В частности, один из крупнейших в мире мобильных операторов China Mobile заявил о готовности к предоставлению услуг по созданию интеллектуальных автомобилей, подключенных к интернету (Intelligent Connected Vehicle, ICV).