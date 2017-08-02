Главные новости
В миреДональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкцияхВ РоссииМолдавия объявила Рогозина персоной нон гратаМоскваПолиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка Горького
Экономика

Китай стал крупнейшим в мире рынком автомобилей на новых источниках энергии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Китай стал крупнейшим мировым рынком автомобилей на новых источниках энергии (new energy vehicles, NEV), заявил представитель Ассоциации автомобилестроительной промышленности страны Хэ Пэн.

По его словам, КНР занимает лидирующую позицию как по производству и продажам NEV, так и по количеству сданных в эксплуатацию зарядных станций для электромобилей, сообщает агентство "Синьхуа".

Машины на новых источниках энергии ("чистые автомобили") - это электромобили, гибриды, а также машины, использующие топливный элемент (электрохимическое устройство, например, на основе водорода).

Производство подобных автомобилей в КНР увеличилось до 507 тыс. в прошлом году с 10 тыс. в 2011 году. По данным международной консалтинговой фирмы Roland Berger, во втором квартале этого года Китай стал мировым лидером по индексу развития отрасли электромобилей.

Рост производства и продаж электромобилей в стране, как считает Хэ Пэн, обусловлен очень быстрым развитием технологий. Например, пять лет назад заряда аккумулятора хватало максимум на 100 километров, а сейчас автомобиль может проехать без подзарядки до 300 километров. При этом себестоимость снизилась примерно на 50%, отметил он.

Ряд китайских предприятий начал разрабатывать коммерческие электромобили, а также NEV нашли широкое применение в сфере общественного транспорта. По состоянию на конец 2016 года, в стране насчитывалось более 160 тыс. таких маршрутных автобусов и 18 тыс. такси. "Развитие автомобилей на новых источниках энергии и интеллектуальных автомобилей предоставляет большие возможности для превращения Китая в мощную автомобилестроительную державу", - сказал замгендиректора China National Machinery Industry (Sinomach) Дин Хунсян.

По информации Китайского автомобилестроительного технического и исследовательского центра, в настоящее время более 200 предприятий занимаются разработкой технологий для автомобилей на новых источниках энергии. В их число входят не только основные производители автомобилей в стране, но и интернет-компании и операторы связи.

В частности, один из крупнейших в мире мобильных операторов China Mobile заявил о готовности к предоставлению услуг по созданию интеллектуальных автомобилей, подключенных к интернету (Intelligent Connected Vehicle, ICV).

Теги: Китай
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
В Россию в последнюю неделю июля после годового перерыва вернулась дефляцияВ Россию в последнюю неделю июля после годового перерыва вернулась дефляция
Снижение потребительских цен с 25 июля по 31 июля составило 0,1%Подробнее
Евро превысил 72 рубля впервые с 26 сентябряЕвро превысил 72 рубля впервые с 26 сентября
Доллар поднялся выше 60,6 рубляПодробнее
США рассмотрят возможность расследования торговли с КитаемСША рассмотрят возможность расследования торговли с Китаем
Расследование может начаться на фоне очередного корейского кризисаПодробнее
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" из-за национального роумингаФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" из-за национального роуминга
Операторы связи обязаны были вынести предложения по отмене национального роуминга, но не сделали этогоПодробнее
Анна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантовАнна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантов
По данным издания, за год она заработала 7,5 миллионов долларовПодробнее
Срок выхода нового iPhone оказался под угрозой из-за проблем с поставкой деталейСрок выхода нового iPhone оказался под угрозой из-за проблем с поставкой деталей
Эксперты ожидают, что поставки нового смартфона начнутся не традиционно в сентябре, а в октябреПодробнее
"Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила""Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила"
Ранее новый владелец сети, которому также принадлежат "М.Видео" и "Эльдорадо", планировал сохранить интернет-магазин "Техносилы"Подробнее
Нацбанк Украины отказал Гуцериеву и Гусельникову в покупке "дочки" СбербанкаНацбанк Украины отказал Гуцериеву и Гусельникову в покупке "дочки" Сбербанка
В НБУ заявили, что они не предоставили нужные документыПодробнее
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9%Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9%
При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняютсяПодробнее
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра"ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра"
Ранее в банк была введена временная администрацияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкцияхВ РоссииМолдавия объявила Рогозина персоной нон гратаМоскваПолиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка ГорькогоВ РоссииРосгвардия отказалась считать стрельбу в Мособлсуде расправой над "бандой ГТА"В миреМинобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях в СирииЭкономикаЕвро превысил 72 рубля впервые с 26 сентября

"Спартак" арендовал полузащитника "Челси"

Финская больница выставила россиянке счет на 50 тысяч евро за внезапные роды

Китай стал крупнейшим в мире рынком автомобилей на новых источниках энергии

Следствие попросило отпустить под домашний арест экс-главу Удмуртии Соловьева

Россия запретила поставки свинины из Румынии

Из-за нападения на журналиста НТВ во время прямого эфира возбудили дело

Рогозин обсудил с лидером ПМР ситуацию с российскими миротворцами в Приднестровье

На складе боеприпасов Минобороны Абхазии произошел взрыв

Предотвратившие побег из Мособлсуда росгвардейцы охраняли процесс по делу экс-главы Миасса

Автопроизводители ФРГ пообещали исправить 5 млн машин с дизельными двигателями

Участник нападения на псковских десантников в Чечне приговорен к 24 годам колонии

Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях

Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкцияхСообщается, что к документу прилагается отдельное заявление, в котором президент США выражает свое беспокойство в связи с законопроектом Подробнее

Дело участника митинга в Москве Косых рассмотрят в особом порядке

Полиция изъяла материалы в штабе Навального в Самаре

Посольство РФ в Дамаске подверглось минометному обстрелу

Hyperloop One разогнала прототип пассажирской капсулы до 310 км/ч

Хранившийся в Лондоне архив Романовых вернулся в Россию

В Ростовской области проверят сообщения о рассмотрении судьей дел ее мужа

Тульский "Арсенал" вновь оштрафовали за неправильный выход из автобуса

Подведомственная МИД РФ фирма предложила трудоустроить работавших в посольстве США россиян

Спецпредставитель ОБСЕ сообщил о погашении Донбассом долгов за воду

Доверие граждан еврозоны к евро достигло максимума за 13 лет

Двое мужчин совершили намаз в Айя-София в знак протеста против действий на Храмовой горе

Набор в отряд космонавтов продлили до конца лета

Польша задумалась о требовании репараций с Германии за Вторую мировую войну

Польша задумалась о требовании репараций с Германии за Вторую мировую войнуПольские политики считают, что в 1950-е годы Варшава отказалась от финансовых претензий под нажимом СССР, а значит, то решение силы не имеет Подробнее

Пенс обвинил Россию в дестабилизации демократии на Западных Балканах

Судебные приставы за полгода взыскали более 300 млрд рублей

Первый из фигурантов "дела Михальченко" получил условный срок

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции