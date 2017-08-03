BMW увеличила прибыль и выручку во II квартале

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Германская Bayerische Motoren Werke (BMW), второй по объемам продаж производитель автомобилей класса "люкс" в мире, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2017 года на 13% во многом благодаря высокому спросу на ее машины в Китае.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне выросла до 2,19 млрд евро с 1,94 млрд евро за аналогичный период годом ранее. EBIT увеличилась на 7,5% - с 2,73 млрд евро до 2,93 млрд евро. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял 2,87 млрд евро. Рентабельность автомобильного подразделения по EBIT повысилась с 9,5% до 9,7%.

Квартальная выручка компании поднялась на 3,1%, до 25,8 млрд евро. Продажи автомобилей в Китае в минувшем квартале подскочили на 25%, в Европе - выросли на 0,4%, в Северной и Южной Америке - снизились на 6,1%.

BMW подтвердила годовой прогноз, предусматривающий небольшое повышение доналоговой прибыли и рентабельность в диапазоне 8-10%.