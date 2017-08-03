Главные новости
В миреПри взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянкиВ РоссииМедведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войнуВ РоссииПять туристов пропали во время похода в Приморье
Экономика

BMW увеличила прибыль и выручку во II квартале

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Германская Bayerische Motoren Werke (BMW), второй по объемам продаж производитель автомобилей класса "люкс" в мире, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2017 года на 13% во многом благодаря высокому спросу на ее машины в Китае.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне выросла до 2,19 млрд евро с 1,94 млрд евро за аналогичный период годом ранее. EBIT увеличилась на 7,5% - с 2,73 млрд евро до 2,93 млрд евро. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял 2,87 млрд евро. Рентабельность автомобильного подразделения по EBIT повысилась с 9,5% до 9,7%.

Квартальная выручка компании поднялась на 3,1%, до 25,8 млрд евро. Продажи автомобилей в Китае в минувшем квартале подскочили на 25%, в Европе - выросли на 0,4%, в Северной и Южной Америке - снизились на 6,1%.

BMW подтвердила годовой прогноз, предусматривающий небольшое повышение доналоговой прибыли и рентабельность в диапазоне 8-10%.

Теги: BMW
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
В Россию в последнюю неделю июля после годового перерыва вернулась дефляцияВ Россию в последнюю неделю июля после годового перерыва вернулась дефляция
Снижение потребительских цен с 25 июля по 31 июля составило 0,1%Подробнее
Евро превысил 72 рубля впервые с 26 сентябряЕвро превысил 72 рубля впервые с 26 сентября
Доллар поднялся выше 60,6 рубляПодробнее
США рассмотрят возможность расследования торговли с КитаемСША рассмотрят возможность расследования торговли с Китаем
Расследование может начаться на фоне очередного корейского кризисаПодробнее
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" из-за национального роумингаФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" из-за национального роуминга
Операторы связи обязаны были вынести предложения по отмене национального роуминга, но не сделали этогоПодробнее
Анна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантовАнна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантов
По данным издания, за год она заработала 7,5 миллионов долларовПодробнее
Срок выхода нового iPhone оказался под угрозой из-за проблем с поставкой деталейСрок выхода нового iPhone оказался под угрозой из-за проблем с поставкой деталей
Эксперты ожидают, что поставки нового смартфона начнутся не традиционно в сентябре, а в октябреПодробнее
"Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила""Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила"
Ранее новый владелец сети, которому также принадлежат "М.Видео" и "Эльдорадо", планировал сохранить интернет-магазин "Техносилы"Подробнее
Нацбанк Украины отказал Гуцериеву и Гусельникову в покупке "дочки" СбербанкаНацбанк Украины отказал Гуцериеву и Гусельникову в покупке "дочки" Сбербанка
В НБУ заявили, что они не предоставили нужные документыПодробнее
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9%Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9%
При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняютсяПодробнее
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра"ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра"
Ранее в банк была введена временная администрацияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПри взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянкиВ РоссииМедведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войнуВ РоссииПять туристов пропали во время похода в ПриморьеМоскваСМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновацииВ миреЗапрет для американцев на поездки в КНДР вступит в силу с 1 сентябряСпортШарапова снялась с турнира в Стэнфорде

Убыток Tesla по итогам II квартала оказался выше прогноза

Хасан Рухани вступил в должность президента на второй срок

Москвоские власти передумали закрывать центральный участок "зеленой" ветки метро 6 августа

Совет по правам человека встал на защиту журналиста "Новой газеты" Али Феруза

Рейтинг "Единой России" превысил 50%

Взрыв школы в Миннеаполисе

Взрыв школы в Миннеаполисе5 фото

Сечин рассказал о работе "Роснефти" в условиях новых санкций

По его словам, компания будет искать возможность работать так, чтобы минимизировать последствия санкций Подробнее

Сотрудников университета в Волгограде эвакуировали из-за повреждения газовой трубы

Пострадавший от взрыва при распилке мины житель Еревана скончался в больнице

Facebook опередил Twitter по упоминаемости в СМИ в июле

Генетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионах

Генетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионахУченые, кроме этого, смогли изменить ядерную ДНК, влияющую на фенотип человека - рост, внешность, цвет глаз и т.д. Подробнее

Ученые предупредили о непригодности Южной Азии для жизни в 2100 году из-за изменения климата

Рубль опустился к доллару и евро в четверг утром на дешевеющей нефти

Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ и РТС на 0,2%

Навальному принесли повестку в полицию на 4 августа

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции