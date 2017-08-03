Минфин РФ с 7 августа по 6 сентября будет покупать валюту на 2,07 млрд руб. в день

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 августа по 6 сентября 2017 года, составит 47,6 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты будет эквивалентен 2,07 млрд рублей, сообщило ведомство.

В период с 7 июля по 4 августа Минфин направил на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 74,3 млн рублей, ежедневный объем был эквивалентен 3,5 млн рублей. Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки в августе прогнозируется в размере 40,2 млрд рублей в сторону увеличения.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам июля от оценки, осуществленной месяцем ранее, составило плюс 7,4 млрд рублей. Сформировано оно преимущественно за счет более высокого обменного курса доллара к рублю по сравнению со среднемесячным значением июня, использовавшимся для оценки, а также в силу превышения фактического объема добычи газа и объема экспорта нефтепродуктов прогнозируемых уровней, поясняет Минфин.

Минфин начал проводить операции по покупке валюты с 7 февраля, до 6 марта объем ежедневных операций планировался на сумму, эквивалентную 6,3 млрд рублей. Министерство рассчитало, что дополнительные нефтегазовые доходы в феврале составят 113,1 млрд рублей, исходя из этой суммы был определен объем ежедневных покупок, однако в итоге объем дополнительных поступлений оказался меньше. Как пояснял Минфин, отрицательная величина отклонения в феврале в основном была обусловлена тем, что фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в том месяце оказался ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития. Кроме того, фактический обменный курс доллара к рублю в феврале сложился на более низком уровне по сравнению со среднемесячным значением января, использовавшимся для оценки.

Объем ежемесячных операций на март был рассчитан исходя из ожидаемого превышения нефтегазовых доходов бюджета на этот месяц над оценкой, предусмотренной законом о бюджете - 91,9 млрд рублей, за минусом 21,4 млрд рублей, на которые недопоступили допдоходы, ожидавшиеся Минфином в феврале. Ежедневный объем в марте, исходя из общего объема покупок в 70,5 млрд рублей, составил 3,2 млрд рублей.

На покупку валюты в период с 7 апреля по 5 мая Минфин направил 69,9 млрд рублей - исходя из прогноза отклонения нефтегазовых доходов от месячной оценки в апреле в размере 64,5 млрд рублей и фактического отклонения по итогам марта в 5,4 млрд рублей.

С 7 апреля по 5 мая объем ежедневных покупок упал до 400 млн рублей в связи с недополученными доходами в апреле на 46 млрд рублей. Валюту в интересах Минфина приобретает ЦБ, она зачисляется на счета Федерального казначейства.