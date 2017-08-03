Россияне потеряли 27 млрд рублей инвестдохода при переводе пенсий из ВЭБа в НПФ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Граждане РФ потеряли 27 млрд рублей инвестиционного дохода по пенсионным накоплениям при переходе из государственной управляющей компании - ВЭБа - в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2016 году, сообщил журналистам директор департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов.

Переходная кампания 2016 года была первой, по результатам которой в случае досрочного перевода накоплений граждане теряли инвестиционный доход. По данным ВЭБа, из 255 млрд рублей пенсионных накоплений, переданных из ВЭБа в НПФы 99% переходов были досрочными. В итоге потери граждан составили 27 млрд рублей, или 10,5% средств, что соответствует доходности расширенного портфеля в 2016 году.

"Люди теряют значимый доход. Думаю, что по итогам 2017 года, если на эту тему не обращать внимание и также будет 99% досрочников, они уже потеряют доход не только за один год, а за два года. И дальше ситуация будет усугубляться", - сказал Попов. По его мнению, важно, чтобы граждане были информированы каким угодно способом о том, что в действительности происходит при досрочном переходе.

"Как это будет делаться? Конечно, текущий страховщик - это самый логичный способ. И, наверное, это не будет требовать каких-то дополнительных затрат. Госуслуги - тоже прекрасный вариант. Вопрос здесь, как долго это будет реализовываться. Это будет требовать организации многозвенной связи с текущим страховщиком. Нам сложно пока предполагать, как это может быть реализовано и сколько могут стоить эти проекты. Главная идея в том, что гражданин должен получать информацию и осуществлять переход абсолютно осознанно, владея всей информацией", - подчеркнул Попов.

Первый зампред главы ВЭБа Николай Цехомский согласен с необходимостью информировать граждан о последствиях досрочного перехода. По его мнению, также необходимо более четкое регулирование и порядок деятельности трансфер-агентов, потому что их комиссии и добросовестность вызывают много вопросов.

"В отличие от всего остального рынка управления пенсионными деньгами, мандат государственной управляющей компании очень ограничен и сверх консервативен. С одной стороны, это создает отграниченные возможности по доходности, с другой стороны, несмотря на очень консервативную политику, доходность ГУКа превышает доходность большинства негосударственных пенсионных фондов. (....) поэтому если мы возьмем пенсионера, который находится в НПФ, он существенно теряет от своего перехода из ПФР", - сказал Цехомский.

Он отметил, что НПФы тратят значительные суммы на привлечение клиентов из ПФР.

"Также, что важно, эту цифру мы точно не знаем в отличие от 27 млрд рублей, но эта цифра связана с комиссией трансфер-агентов, которые осуществляют перевод из ПФР в НПФ. Есть разные оценки, порядка 15 млрд рублей в прошлом году было потрачено тоже из денег пенсионеров на переход", - сказал Цехомский.