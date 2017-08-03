"Магнит" в тестовом режиме открыл оптовые гипермаркеты

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит", один из лидеров в российской продуктовой рознице, начал тестировать новый для себя формат - оптовые гипермаркеты. Как сообщается в пресс-релизе компании, три тестовых магазина открылись в Краснодаре, Ульяновске и Саратове.

"Ассортимент, насчитывающий около 1,5 тыс. позиций самых востребованных товаров, оформление торгового зала, удобная и простая выкладка товара позволят посетителям совершать покупки с выгодой: приобретать товары про запас - на неделю или на месяц. Одновременно с этим сервисом доступно приобретение товаров в розницу", - говорится в пресс-релизе.

По данным на 30 июня, сеть "Магнит" включает 11 114 магазинов в формате магазин у дома, 240 гипермаркетов, 190 магазинов "Магнит Семейный" и 3 300 магазинов дрогери, расположенных в 2 567 населенных пунктах РФ. Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек.

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей 35 распределительных центров, автопарком, состоящим из 5 630 автомобилей.