Крупнейший в мире производитель дженериков отчитался об убытке в $6 млрд

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире производитель дженериков, израильская Teva Pharmaceutical, отчитался об убытке в размере $6 млрд за минувший квартал, и этот факт может осложнить поиск нового CEO для компании, пишет Financial Times.

Убыток вызван масштабными списаниями в США, в том числе в связи с приобретением бизнеса по производству дженериков у Allergan Plc за $40,5 млрд. В результате компания во второй раз за год понизила прогноз финпоказателей на текущий год, сократила дивиденды на 75% и объявила о планах сократить дополнительно 2 тыс. сотрудников вдобавок к 5 тыс. запланированных увольнений.

Как следствие, акции Teva в четверг упали в цене на 24%. Капитализация компании составляет около $33,5 млрд, при этом ее долг превышает $35 млрд. Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Teva с "Baa3" до "Baa2" с "негативным" прогнозом.

Teva существует без гендиректора на протяжении последних шести месяцев. По сообщениям источников, компания предлагала должность действующему главе AstraZeneca Паскалю Сорио и бывшей COO Celgene Жаклин Фаус, но они ответили отказом.

По словам аналитика Sanford Bernstein Ронни Гэла, будущему CEO Teva придется очень нелегко. "Он примет компанию в состоянии кризиса и с большим долгом, в чем мало радости, и будет вынужден резко сокращать расходы, что никто не любит делать", - отметил он.