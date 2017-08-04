Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии снизилась на 20%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2017 года составила 81 млрд рублей, что на 20% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.

Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 75 млрд руб. Во втором квартале прибыль снизилась до 68 млрд руб. по сравнению с 89 млрд руб. годом ранее.

Капзатраты в I полугодии выросли на 32%, до 407 млрд руб. Свободный денежный поток уменьшился на 34%, до 128 млрд руб. из-за роста капзатрат, поясняет компания.