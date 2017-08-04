Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,2-0,6%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен blue chips на фоне упавшей нефти и стагнации мировых площадок, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,6%, при этом продолжилось ралли бумаг "РусАла" и выросли бумаги "Роснефти" , несмотря на слабый отчет за полугодие.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1961,38 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1023,64 пункта (-0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1%.

Доллар стоит 60,39 рубля (+0,03 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Башнефти" (-0,9%), "Мобильных телесистем" (-0,9%), "Северстали" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Татнефти" (-0,9%).

Выросли акции "Роснефти" (+1,7%), "РусАла" (+2,5%, до 37,3 рубля - максимум с начала февраля).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии снизилась на 20% (до 81 млрд рублей), во II квартале прибыль упала на 15% (до 68 млрд руб.).

Индексы в США в четверг показали смешанную динамику (Dow Jones вырос восьмую сессию подряд, обновив максимум).

В Азии в пятницу динамика индексов также смешанная (просела Япония), игроки следят и за политическими новостями из США, где спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, созвал большое жюри присяжных. Как пишет газета Wall Street Journal, назначение большого жюри говорит о том, что расследование принимает серьезный и затяжной характер.

Нефть утром в пятницу дешевеет, уровень цен примерно на $1 ниже, чем при закрытии российского рынка акций накануне; неделя завершается в "минусе" более чем на 1% на опасениях, что рост добычи в США нивелирует усилия ОПЕК по снижению предложения.