"Роснефть" купила "Бурение Сервис Технологии" за 9 млрд рублей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" приобрела 100% компании ООО "Бурение Сервис Технологии" (БСТ, Москва), специализирующейся на бурении в Ханты-Мансийском автономном округе, говорится в отчете компании. Сделка была закрыта в апреле 2017 года, ее сумма составила 9 млрд руб.

По данным сервиса "СПАРК-Интерфакс" на март 2017 года, предыдущим владельцем "Бурение Сервис Технологии" был Евгений Краснян, который также является членом совета директоров "ННК-Управление" (дочернее предприятие "Независимой нефтегазовой компании", ННК).

Ранее в марте 2017 года сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ННК экс-главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова о покупке 100% компании "Бурение Сервис Технологии".

"Бурение Сервис Технологии" создана в октябре 2015 года. Первым проектом стало бурение скважин на Кондинском месторождении по заказу АО НК "Конданефть", которую в апреле этого года "Роснефть" купила у ННК. Компания также работала на Западно-Эргинском месторождении ННК.

Компания имеет головной офис в Москве и филиал в Ханты-Мансийске. Технический парк предприятия составляют 11 буровых установок эшелонного типа грузоподъемностью 320 тонн, из которых пять уже находятся в работе, три в стадии монтажа и ожидается поставка остальных трех установок. Производственные возможности охватывают весь цикл процессов бурения - от проектирования до сдачи скважины в эксплуатацию.

Как сообщалось, в планах "Бурение Сервис Технологии" увеличение количества буровых установок до одиннадцати к началу 2018 года, а также создание филиалов в Самарской области, Республике Коми и на Таймыре.

Запасы Кондинской группы месторождений "Конданефти" в ХМАО, в которую входят Кондинский, Западно-Эргинский, Чапровский и Ново-Ендырский участки, по 2Р составляют 157 млн т нефти. "Роснефть" отмечала, что предпримет меры для ускоренного ввода в эксплуатацию месторождений "Конданефть" уже в 2017 году, что обеспечит значительный рост консолидированных показателей добычи компании.

Группа месторождений "Конданефти" находится в 100 км от одного из ключевых активов компании - Приобского месторождения и примыкает к Эргинскому месторождению, аукцион на которое "Роснефть" выиграла в июле.