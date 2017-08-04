ЦБ установил курсы доллара и евро на 5 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 5 августа, составляет 60,3281 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,70%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 5 августа, составляет 71,6879 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,37%.