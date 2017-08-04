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Экономика

Импорт легковых машин в РФ в I полугодии сократился на 8%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Импорт легковых автомобилей в Россию в I полугодии 2017 году составил 112,9 тысячи единиц на общую сумму $3,011 млрд против 122,7 тысячи штук на $2,598 млрд годом ранее, следует из статистики Федеральной таможенной службы. Таким образом, показатель снизился на 8%.

Ввоз легковых автомобилей из стран дальнего зарубежья сократился на 9,8%, до 107,1 тыс. машин на общую сумму $2,96 млрд, из стран СНГ импорт вырос на 45%, до 5,8 тыс. автомобилей на общую сумму $51,8 млн.

Импорт грузовых автомобилей за отчетный период вырос на 39%, до 11,5 тыс. единиц на сумму $850 млн. Из стран дальнего зарубежья было ввезено 9,4 тыс. грузовых машин (рост на 40,3%) на сумму $415,5 млн, из стран СНГ - 2,1 тыс. (+31%) на сумму $434,5 млн.

Экспорт легковых автомобилей из РФ в I полугодии 2017 г. вырос почти на 30%, до 43,2 тыс. штук на общую сумму $697,6 млн. При этом почти в 2 раза подскочил экспорт в страны дальнего зарубежья - было поставлено 20,9 тыс. машин на сумму $387,5 млн против 10,5 тыс. машин на $256,8 млн годом ранее. Экспорт в страны СНГ, напротив, продолжает падать - поставлено 22,3 тыс. шт. (-2,6%) на сумму $310,2 млн.

За пределы России за отчетный период было продано 5,8 тыс. грузовых автомобилей (соответствует прошлогоднему показателю) на общую сумму $133,1 млн. В страны дальнего зарубежья было поставлено 1,9 тыс. шт. (-32%) на сумму $59,6 млн, в страны СНГ - 3,8 тыс. шт. (+27%) на $73,4 млн.

Основным экспортером легковых автомобилей из РФ является ОАО "АвтоВАЗ", грузовых - ОАО "КАМАЗ", импортерами - BMW, Hyundai, Mercedes-Benz, Toyota.

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Импорт легковых машин в РФ в I полугодии сократился на 8%

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