Главные новости
В миреЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в КрымВ РоссииСуд продлил испытательный срок Навальному до конца 2020 годаВ РоссииИз подтопленного рудника в Якутии спасли 133 горняков
Экономика

США заподозрили Испанию в демпинге на рынке маслин

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министерство торговли США проводит расследование в отношении импорта маслин из Испании в связи жалобой Американской коалиции за справедливую торговлю зрелыми оливками на то, что зарубежные конкуренты поставляют свою продукцию по цене ниже обоснованной.

Жесткая позиция Вашингтона уже побудила Европейскую комиссию выступить в защиту испанских производителей, сообщает агентство Bloomberg.

Рынок маслин намного меньше, чем рынки стали или древесины, которые также привлекли повышенное внимание американских властей при новой администрации, но для Испании потенциальные меры Минторга США могут иметь существенное значение.

Испания - крупнейший производитель маслин и оливок в мире, а США - самый большой рынок сбыта испанской продукции, обеспечивающий почти четверть (24%) экспорта.

В 2016 году США закупили за рубежом 167 тыс. тонн оливок и маслин, почти половина этого объема (80,2 тыс. тонн) поступила из Испании. Кроме того, Штаты импортируют оливки и маслины из Греции (19%), Мексики (6,3%), Марокко (6%) и ряда других стран.

Есть в США и собственное производство, однако, по данным коалиции, подавшей жалобу в Минторг, в стране осталось меньше 900 фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием столовых оливок (в противоположность производству оливкового масла), почти все они сосредоточены в Калифорнии.

Расследование может привести к вводу штрафных пошлин на ввоз испанских маслин или даже приостановке их импорта в США. По оценкам испанской ассоциации экспортеров Asemesa, потенциальные ограничения в США могут принести Испании убытки в 350 млн евро за пять лет.

Теги: США, Испания, маслины
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Новые санкции США превратят Россию в более "токсичную юрисдикцию". ОбзорНовые санкции США превратят Россию в более "токсичную юрисдикцию". Обзор
Новые ограничительные меры приведут к повышению барьеров и издержек компаний, считают юристыПодробнее
Вслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участникиВслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участники
В июле АРБ покинули Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Бинбанк и ФК "Открытие"Подробнее
Белорусский бизнесмен отозвал заявку на покупку украинского СбербанкаБелорусский бизнесмен отозвал заявку на покупку украинского Сбербанка
Ранее Нацбанк Украины отказал в покупке банка россиянам с британскими паспортами - Саиду Гуцериеву и Григорию ГусельниковуПодробнее
Миноритарий "Югры" потребовал возбудить дело против временной администрации банкаМиноритарий "Югры" потребовал возбудить дело против временной администрации банка
ЦБ РФ отозвал лицензию "Югры" с 28 июляПодробнее
Глава Минтранса РФ оценил влияние санкций США на приватизацию "Совкомфлота"Глава Минтранса РФ оценил влияние санкций США на приватизацию "Совкомфлота"
Они вряд ли добавят активу привлекательности, заключил министрПодробнее
Россияне с семьями в Англии подпадут под юрисдикцию британского судаРоссияне с семьями в Англии подпадут под юрисдикцию британского суда
Соответствующий прецедент создан Высоким судом ЛондонаПодробнее
В Россию в последнюю неделю июля после годового перерыва вернулась дефляцияВ Россию в последнюю неделю июля после годового перерыва вернулась дефляция
Снижение потребительских цен с 25 июля по 31 июля составило 0,1%Подробнее
Евро превысил 72 рубля впервые с 26 сентябряЕвро превысил 72 рубля впервые с 26 сентября
Доллар поднялся выше 60,6 рубляПодробнее
США рассмотрят возможность расследования торговли с КитаемСША рассмотрят возможность расследования торговли с Китаем
Расследование может начаться на фоне очередного корейского кризисаПодробнее
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" из-за национального роумингаФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" из-за национального роуминга
Операторы связи обязаны были вынести предложения по отмене национального роуминга, но не сделали этогоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в КрымВ РоссииСуд продлил испытательный срок Навальному до конца 2020 годаВ РоссииИз подтопленного рудника в Якутии спасли 133 горняковВ РоссииЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста "Новой газеты" из РФВ РоссииК Навальному подан иск от фонда "Соцгоспроект"ЭкономикаВслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участники

Производитель "искусственного мяса" Impossible получит $75 млн от Temasek и Билла Гейтса

Итальянская теннисистка Винчи лишилась трофеев

Их похитили воры Подробнее

США заподозрили Испанию в демпинге на рынке маслин

Нейросеть научилась придумывать названия крафтового пива

На телеканале "Дождь" назначен и. о. главного редактора

Действующий победитель US Open Вавринка досрочно завершил сезон

Ранее об этом объявил поверженный им в финале US Open-2016 Джокович Подробнее

На Ленинградском вокзале в Москве появились указатели на китайском языке

На поверхность из рудника "Мир" после аварии подняли 142 шахтера

У Акинфеева диагностирована травма капсульно-связочного аппарата колена

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции