Рогозин рассказал о росте продукции ОПК в Крыму с 2015 года на 430%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил о значительном росте производства на предприятиях Крыма и Севастополя.

"Рост производства оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по Крыму и Севастополю в 2017 году по отношению к 2015 году составляет 430,8%, а по отношению к 2016 году - 227, 6%", - написал Рогозин в пятницу на своей странице в фейсбуке.

Ранее на совещании по развитию промышленности Крыма и Севастополя, которое в пятницу в Феодосии провел премьер РФ Дмитрий Медведев, Рогозин сообщил, что в Крыму 16 предприятий ОПК, в том числе 10 судостроительных и три авиационных. В этой сфере трудятся 8,3 тысячи человек. Предприятиями заключены контракты на сумму более 12 млрд рублей.

При этом, сообщил вице-премьер, на оборонно-промышленные предприятия Крыма вернулось большое число работников, которые ранее переехали в другие регионы РФ.

Д.Рогозин также сообщил, что в 2017 году в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) войдет Евпаторийский авиаремонтный завод, а государственное унитарное "Севастопольское авиапредприятие" по ремонту вертолетов будет интегрировано в холдинг "Вертолеты России".