Нефть Brent подешевела до $55,68 за баррель

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо снижаются в среду, трейдеры оценивают перспективы роста добычи, а также ждут данных о запасах энергоносителей в США, пишет MarketWatch.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по московскому времени снизилась на $0,32 (0,57%) - до $55,68 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подешевел на $0,12 (0,21%) - до $56 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,35 (0,69%) - до $50,07 за баррель. Накануне стоимость фьючерса опустилась на $0,16 (0,32%) - до $50,42 за баррель.

Нефть дешевеет с начала текущей недели на сигналах увеличения добычи странами ОПЕК.

"Важно то, что уровень соблюдения условий соглашения об ограничении добычи государствами ОПЕК упал до 86%, - отмечает аналитик Secular Investor Нико Пантелис. - Это может негативно отразиться на возможности продления договоренности об ограничении производства нефти после завершения срока действующего соглашения в марте 2018 года".

Тем временем, аналитик Price Futures Group Фил Флинн отмечает сигналы "продолжающейся ребалансировки нефтяного рынка".

"Рынок скоро увидит это, в том числе и в отчете Минэнерго США, который будет обнародован в среду", - говорит эксперт.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 29 сентября. Запасы бензина, по их оценкам, уменьшились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали на снижение запасов нефти в США за минувшую неделю на 4,08 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 4,91 млн баррелей, сообщил API.