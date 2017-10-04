ЦБ отозвал лицензию у Международного фондового банка

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного фондового банка, говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 4 октября.

"Проблемы в деятельности МФБанка возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, результатом которой стало образование на балансе значительного объема задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении регулятора.

При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и уклонялась от исполнения неоднократных требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери путем "технической" трансформации активов.

Банк фактически прекратил деятельность, а его финансовое положение характеризуется крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков в связи с полной потерей управляемости и недобросовестными действиями руководства, которое игнорировало требования надзорного органа. Также ЦБ усмотрел признаки преднамеренного банкротства МФБанка.

"Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение вкладов населения. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности", - отмечает регулятор.

В кредитной организации назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

МФБанк - участник системы страхования вкладов.

Международный фондовый банк по итогам второго квартала 2017 года занимает 316-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему средств физлиц он занимает 252-е место (1,789 млрд рублей). По данным Банка России, на 1 сентября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 327-е место в банковской системе РФ.