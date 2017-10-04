Рынок акций РФ открылся снижением индексов ММВБ и РТС на 0,1% вслед за нефтью

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду разнополярной динамикой цен blue chips на фоне роста мировых фондовых площадок и снижения нефти; индексы ММВБ и РТС за минуту торгов потеряли по 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс ММВБ составил 2075,1 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1129,02 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 57,76 рубля (-0,15 рубля).

Снизились рублевые акции "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (-0,2%), "Ростелекома" (-1%), "РусГидро" (-0,5%), Сбербанка (-0,25), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,8% "префы"), "Татнефти" (-0,1%).

Подросли бумаги "АЛРОСА" (+0,2%), "Норникеля" (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,3%), "РусАла" (+0,9%).

Индексы в США во вторник продолжили рост и установили рекорды по итогам третьей сессии подряд на сигналах улучшения ситуации в экономике США, а также надеждах на реформу налогового законодательства.

Тем не менее, у инвесторов есть опасения, что подъем фондового рынка является чрезмерным, особенно с учетом ожидаемого ужесточения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системой (ФРС). С начала текущего года S&P 500 прибавил 13,2%, Dow Jones - почти 15%, Nasdaq - более 21%.

Согласно данным Института управления поставками (ISM), опубликованным ранее на этой неделе, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре 2017 года повысился до 60,8 пункта - максимального уровня с мая 2004 года.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика фондовых индексов, гонконгский рынок приближается к рекордному уровню за десять лет, Япония подросла всего на 0,1% из-за укрепления иены относительно доллара США.

Рынки Китая и Южной Кореи закрыты в среду в связи с праздниками. В четверг не будет работать и гонконгский рынок.

Акции китайских банков и страховых компаний, торгующиеся в Гонконге, дорожают на ожиданиях снижения Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны) нормативов резервных требований для кредитно-финансовых учреждений с 2018 года.

На нефтяном рынке цены утром в среду умеренно проседают в ожидании данных Минэнерго США о запасах и добыче в стране. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по Москве в среду составила $55,75 за баррель (-0,5% и -0,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $50,14 за баррель (-0,6% и -0,3% во вторник).

Нефть дешевеет с начала текущей недели на сигналах увеличения добычи странами ОПЕК, при этом уровень соблюдения условий соглашения об ограничении добычи государствами ОПЕК упал до 86%.

Российский фондовый рынок демонстрирует консолидацию в диапазоне 2070-2085 пунктов по индексу ММВБ в условиях отката цен на нефть и незначительного изменения курса рубля. Улучшение настроений на внешних рынках, а также продолжающийся приток капитала в биржевые фонды пока не отражается на состоянии российского рынка, что является следствием нахождения индекса ММВБ в зоне технической перекупленности, а также близости сильного технического сопротивления по индексу РТС в районе 1130 пунктов.

На выжидательную позицию инвесторов указывает также невысокая торговая активность, сохраняющаяся на протяжении последних 5 сессий. Текущие оценки российского рынка к нефти выглядят сбалансированными, вернувшись в район 20-21x по RTS/Brent, что может усилить остроту реакции на дальнейшее изменение нефтяных котировок. При этом потенциал снижения нефтяных цен выглядит ограниченным, но есть риск дальнейшего умеренного ослабления рубля. Это предполагает сохранение спроса на акции нефтегазового сектора и сохранение движения по индексу ММВБ в направлении диапазона 2100-2200 пунктов. После нивелирования перегретости рост рублевого индекса может продолжиться.