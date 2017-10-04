Рубль скорректировался вверх после снижения в начале недели

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в среду; рубль растет к бивалютной корзине, корректируясь после снижения в первые дни недели.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,73-57,8 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,75 руб./$1 (-15,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 67,94 руб./EUR1 (-11,25 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 13,45 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 62,34 рубля.

Доллар при этом оказался на 19 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,14 копейки.

Как отмечают эксперты "Интерфакс", рубль повышается к доллару и евро на старте торгов среды, корректируясь после снижения в первые дни недели. Поддержку котировкам нацвалюты оказывает спрос на рублевую ликвидность в ожидании аукционов Минфина по размещению ОФЗ позднее в среду.

Цены на нефть слабо снижаются в среду, трейдеры оценивают перспективы роста добычи, а также ждут данных о запасах энергоносителей в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве снизилась на 0,48% - до $55,73 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,56% - до $50,14 за баррель.

Нефть дешевеет с начала текущей недели на сигналах увеличения добычи странами ОПЕК.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали на снижение запасов нефти в США за минувшую неделю на 4,08 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 4,91 млн баррелей, сообщил API.