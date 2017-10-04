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Экономика

Продажи автомобилей в США в сентябре выросли до максимума за 12 лет

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в США в сентябре выросли впервые с начала 2017 года, что связано с резким увеличением спроса после ураганов "Харви" и "Ирма", уничтоживших сотни тысяч машин.

Продажи выросли на 2,7% по сравнению с августом и на 6,1% в годовом выражении - до 1,52 млн автомобилей, свидетельствуют данные Autodata.

В пересчете на годовые темпы продажи автомобилей в США в сентябре подскочили до 18,6 млн, максимума с июля 2005 года.

Для сравнения: в сентябре 2016 года продажи машин составили 17,7 млн в пересчете на годовые темпы.

Эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal, в среднем оценивали сентябрьские продажи автомобилей в США на уровне 17,7 млн единиц.

Как ожидается, последствия ураганов, обрушившихся на территорию США в августе и сентябре текущего года, продолжат поддерживать спрос на автомобили как в октябре, так и в ноябре.

В Техасе и Флориде, серьезно пострадавших от ураганов, потребуется замена 600 тыс. автомобилей, прогнозирует экономист Cox Automotive Джонатан Смоук. Традиционно увеличение спроса на автомобили после стихийных бедствий отмечается в первые два месяца.

General Motors (GM), крупнейший американский автопроизводитель, увеличил продажи в США в сентябре на 12%, до 279,397 тыс. машин, Ford - на 9%, до 221,643 тыс. автомобилей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост продаж GM на 7,9%, Ford - на 2,3%.

Тем временем, продажи Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) сократились на 10% - до 174,266 тыс. машин, что связано с объявленными ранее компанией планами сокращения продаж сервисам проката автомобилей. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал снижение продаж FCA на 13%.

Японские автопроизводители Toyota Motors, Honda Motor и Nissan Motor резко увеличили продажи в США в прошлом месяце. Так, Toyota повысила реализацию автомобилей на 15%, Honda - на 6,8%, Nissan - на 9,5%. Эксперты в среднем ожидали увеличения продаж Toyota и Honda на 9,3% и 1,5%, а также снижения продаж Nissan на 8,7%.

Volkswagen увеличил продажи в США на 23% - до 51,42 тыс. автомобилей - при ожидавшемся повышении на 10%.

Положительное влияние на объемы продаж в США в сентябре также оказали крупные скидки, предлагавшиеся автопроизводителями, пишет WSJ.

Согласно данным аналитической компании J.D.Power, скидки и льготы для покупателей автомобилей в прошлом месяце достигли $4048, что является рекордным уровнем.

На долю легких грузовиков, включая кроссоверы, фургоны и микроавтобусы, пришлось 65% продаж автомобилей в США по сравнению с 61% годом ранее, сообщает J.D.Power.

Несмотря на то, что американский авторынок вряд ли сможет повторить прошлогодний рекорд продаж - 17,55 млн машин, автопроизводители надеются на стабилизацию продаж выше уровня в 17 млн автомобилей в пересчете на годовые темпы.

Согласно оценкам IHS Markit, реализация автомобилей в США в этом году сократится на 3% по сравнению с предыдущим годом, а в 2018 году продажи будут относительно стабильными.

Теги: США
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